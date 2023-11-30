Главный пункт пропуска границы со Словакией в пятницу, 1 декабря, может быть заблокирован для украинских грузовиков. Такие заявления раздаются со стороны Союза перевозчиков Словакии.
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Что известно о блокировке границы
Союз перевозчиков Словакии планирует 1 декабря 2023 с 16:00 заблокировать движение грузового транспорта перед пунктом пропуска "Вишнє Нємецьке", смежном с украинским пунктом пропуска "Ужгород".
Государственная пограничная служба Украины просит водителей учесть возможные усложнения движения, поскольку на выезд из Словакии будут пропускать по 4 грузовика в час.
На выезд из Словакии будут пропускать по 4 грузовика в час. При этом перевозка гуманитарной и военной помощи, живых животных, горючего и охлажденных грузов блокироваться не будет,
– отмечает ГНСУ.
В чем причина блокировки границы для украинских грузовиков
- Согласно заявлению словацких пограничников, закрытие пунктов пропуска между Украиной и Польшей привело к заметному росту числа въезжающих в Словакию грузовиков. Они отметили, что власти Польши не препятствуют движению гуманитарных и военных грузов, поэтому, очевидно, в страну "въезжают именно коммерческие грузы".
- 28 ноября словацкие перевозчики заявляли, что в случае если проблема с либерализацией коммерческих перевозок для Украины не решится, Союз перевозчиков Словакии грозится начать блокаду границы.