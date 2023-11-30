Политолог Игорь Рейтерович рассказал 24 Каналу, что в истории с блокировка границы не следует искать идеологические моменты. На самом деле речь идет о банальной конкуренции и страхе перед ней.

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Какие причины такого страха

Польские и словацкие перевозчики опасаются, что украинские коллеги вытеснят их с рынка. Следовательно, политика в этой истории играет второстепенную роль, прежде всего говорится о капиталистических, рыночных механизмах, желании использовать манипулятивные технологии.

Реакция польского правительства свидетельствует о том, что эту проблему пока не хотят решать, понимают, что ее нельзя решить так, чтобы полностью удовлетворить польских перевозчиков. Соответственно, правительство в глазах людей будет выглядеть не слишком хорошо, поэтому они пытаются сделать все для того, чтобы эту ситуацию переложить на плечи следующей власти.

На этой теме еще долго будут спекулировать. Думаю, пока не вмешается новое польское правительство или Европейская комиссия, которая имеет механизмы для того, чтобы прекратить происходящее.

– сказал Игорь Рейтерович.

Это можно сделать, ссылаясь на нормативно правовые документы, которые Европейский Союз подписал с Украиной. Польша и Словакия также ратифицировали их. Политолог напомнил, что говорится не только о соглашении о "транспортном безвизе" до лета 2024 года, но прежде всего о "Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС", которое не предполагает того, что сегодня происходит на границе.

Обратите внимание! В марте 2023 года ЕС и Украина приняли так называемый "транспортный безвиз". Соглашение действует до июня 2024 года и предусматривает отмену обязательных разрешений для перевозчиков, осуществляющих двусторонние и транзитные перевозки в страны Евросоюза.

"Такие манипуляции должны прекращаться со стороны Польши, страна должна договориться со своими перевозчиками и решить этот вопрос другим способом", – добавил политолог.

Рейтерович предположил, почему власти Польши не могут повлиять на блокировку границы: смотрите видео

Чего ждать от транспортного совета

В Брюсселе 4 декабря должен пройти транспортный совет. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сказал, что во время него попросит Европейский Союз вернуть для украинских перевозчиков получение разрешений. По мнению Рейтеровича, решение будет зависеть от аргументов, которые приведет Моравецкий, но предпосылок для того, чтобы выполнить условия Польши нет.

Есть документ, который они ратифицировали. Если в Польше появляются дополнительные замечания, их можно выразить в форме определенных предложений с соответствующей аргументацией. Но не диктовать условия, потому что так это не работает,

– подчеркнул политолог.

Транспортный совет может предложить только один выход – сначала разблокировать границу, а затем начать процессы переговоров по внесению изменений в соглашение о "транспортном безвизе". Возможна определенная корректировка пунктов соглашения, но это должно произойти только после того, как возобновится нормальное движение транспорта на границе.

По мнению Рейтеровича, польские власти знают о механизме принятия этих решений, поэтому сейчас хотят максимально "поднять ставки". К примеру, это делают, когда озвучивают тезисы о том, чтобы что-то отменить, пойти на встречу Польши.

Тогда возникает очень опасный момент, потому что так могут сказать немецкие перевозчики по отношению к Польше или французские по отношению к еще какой-то стране. Это создаст неприятную ситуацию, потому что многие поймут, что манипуляции общественными выступлениями можно использовать как дополнительный механизм давления,

– заметил политолог.

Следовательно, остается надеяться, что транспортный совет проявит приверженность ценностям Европейского Союза и сначала потребует разблокирования границы. Уже дальше можно согласовывать определенные позиции и выходить на компромиссные решения.

Все это должно быть исключительно вопросом переговоров, которые нужно проводить в кабинете, а не при блокировке границы, как это происходит сейчас,

– подытожил Рейтерович.

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