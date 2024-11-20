В компании подчеркнули, что причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября, передает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

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Когда не будет света

Завтра, 21 ноября, время применения и объем ограничений будут следующими:

7:00 – 11:00 – одна очередь отключений;

11:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 22:00 – одна очередь отключений;

Аварийно-восстановительные работы продолжаются, энергетики делают все возможное, чтобы вернуть поврежденное оборудование в работу.

Не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику,

– призвали в Укрэнерго.

К слову, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко отметил, что 17 ноября Россия нанесла максимальную мощность удар по украинской энергетике.

Харченко выразил уверенность, что уже к концу этой недели большая часть Украины будет жить без ограничений. В то же время графики будут действовать в дальнейшем при условии, если будет кардинальное похолодание – температура снизится до –10 градусов или ниже. Впрочем, чиновник считает, что если столбик термометра будет показывать выше нуля, большая часть Украины будет без ограничений уже к выходным или на выходные.

Напомним, что в МАГАТЭ отреагировали на массированную атаку. Там предупредили о серьезной угрозе ядерной безопасности. В результате удара было зафиксировано снижение электрической мощности на украинских АЭС.

Вражеская атака повлияла на подстанции, отключив главные линии, обеспечивающие работу Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС, снизив мощность реакторов и приведя к экстренным отключениям электроэнергии.

Также бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков спрогнозировал три сценария со светом этой зимы. Первый – если зима будет теплая и не будет массированных атак, то свет будут выключать на 2 – 3 часа. Второй – при условии зимы с 15 – 25 градусами мороза и без обстрелов – отключения будут продолжительнее. Третий – холодная зима в сочетании с массированными обстрелами может оставить страну без света на несколько дней.