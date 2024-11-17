Это создает дополнительное давление на ядерную безопасность. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство.

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МАГАТЭ отреагировало на атаку по энергетике

Вражеская атака была направлена на подстанции, от которых зависит надежная работа Хмельницкой, Ровенской и Южноукраинской АЭС. Главные линии от четырех подстанций были отключены, что влияет на стабильность энергоснабжения.

Сейчас лишь два из девяти действующих реакторов страны вырабатывают электроэнергию на 100% мощности... Шесть из них снизили мощность в течение утра, колеблясь от чуть более 40 процентов максимальной мощности до более 90 процентов,

– говорится в сообщении.

Рафаэль Гросси отметил, что стабильность энергосети является ключевой для безопасности ядерных объектов. Он также подчеркнул важность соблюдения семи основных принципов ядерной безопасности, в частности обеспечение надежного внешнего энергоснабжения для АЭС.

К слову, министр энергетики рассказал, что 17 ноября россияне массированно атаковали объекты генерации и передачи электроэнергии по всей Украине. Поэтому оператор системы передачи срочно ввел режим экстренных отключений электроэнергии.