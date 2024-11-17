Це створює додатковий тиск на ядерну безпеку. Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі, повідомляє 24 Канал із посиланням на агентство.

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МАГАТЕ відреагувало на атаку по енергетиці

Ворожа атака була спрямована на підстанції, від яких залежить надійна робота Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС. Головні лінії від чотирьох підстанцій були відключені, що впливає на стабільність енергопостачання.

Зараз лише два з дев'яти діючих реакторів країни виробляють електроенергію на 100% потужності... Шість з них знизили потужність протягом ранку, коливаючись від трохи більше ніж 40 відсотків максимальної потужності до понад 90 відсотків,

– йдеться у повідомленні.

Рафаель Ґроссі наголосив, що стабільність енергомережі є ключовою для безпеки ядерних об’єктів. Він також підкреслив важливість дотримання семи основних принципів ядерної безпеки, зокрема забезпечення надійного зовнішнього енергопостачання для АЕС.

До слова, міністр енергетики розповів, що 17 листопада росіяни масовано атакували об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій Україні. Через це оператор системи передачі терміново ввів режим екстрених відключень електроенергії.