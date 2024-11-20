У компанії наголосили, що причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів під час масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада, передає 24 Канал із посиланням на Укренерго.

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Коли не буде світла

Завтра, 21 листопада, час застосування і обсяг обмежень будуть такими:

7:00 – 11:00 – одна черга відключень;

11:00 – 19:00 – дві черги відключень;

19:00 – 22:00 – одна черга відключень;

Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики роблять усе можливе, щоб повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Не вмикайте кілька потужних приладів одночасно, коли світло з’являється за графіком,

– закликали в Укренерго.

До слова, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко зазначив, що 17 листопада Росія завдала максимальної потужності удар по українській енергетиці.

Харченко висловив впевненість, що вже до кінця цього тижня більша частина України буде жити без обмежень. Водночас графіки діятимуть надалі за умови, якщо буде кардинальне похолодання – температура знизиться до – 10 градусів або нижче. Втім, чиновник вважає, що коли стовпчик термометра показуватиме вище за нуль більша частина України буде без обмежень вже до вихідних або на вихідні.

Нагадаємо, що у МАГАТЕ відреагували на масовану атаку. Там попередили про серйозну загрозу ядерній безпеці. Внаслідок удару було зафіксоване зниження електричної потужності на українських АЕС.

Ворожа атака вплинула на підстанції, відключивши головні лінії, що забезпечують роботу Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС, знизивши потужність реакторів і призвівши до екстрених відключень електроенергії.

Також колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков спрогнозував три сценарії зі світлом цієї зими. Перший – якщо зима буде тепла і не буде масованих атак, то світло вимикатимуть на 2 – 3 години. Другий – за умови зими з 15 – 25 градусами морозу і без обстрілів –відключення будуть тривалішими. Третій – холодна зима у поєднанні з масованими обстрілами може залишити країну без світла на кілька днів.