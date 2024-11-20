Рятувальники показали, як у горах у середу, 20 листопада, вирував сніговий шторм. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням ДСНС в Івано-Франківській області.
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Рятувальники показали відео снігового шторму у Карпатах
Рятувальники попередили про ускладнення погодних умов у високогір'ї. Там хмарно, туманно, через що видимість обмежена.
Також наразі у горах штормове попередження і діятиме воно щонайменше до 21 листопада.
Протягом доби 21 листопада очікується посилення північно-західного вітру 15 – 20 метрів за секунду,
– писали у ДСНС.
Особливо рятувальники застерегли від походів у гори туристів.
Вони також поділилися кадрами ситуації на горі Піп Іван.
Сніговий шторм на горі Піп Іван: дивіться відео
Нагадаємо, що уже 21 листопада погіршиться погода на Київщині, Полтавщині, Івано-Франківщині, Вінниччині, Львівщині та Волині. Там оголошено І рівень небезпечності, жовтий. Мешканців попереджають про значний сніг, ожеледицю та сильні пориви вітру.
Рятувальники нагадали, як поводитися під час погіршення погодних умов, зокрема, під час ожеледиці:
- перед тим, як виїхати, перевірити справність гальм, освітлювальних приладів та елементів очищення машини;
- дотримуватися безпечної швидкості й дистанції, уникати різкого гальмування та маневрування;
- наближаючись до пішохідних переходів, сповільнюватися до мінімуму.