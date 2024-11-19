Про це 24 Каналу розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко, наголосивши, що українська інфраструктура входить у цю зиму у значно кращому стані, ніж хотіли б росіяни. Нагадаємо, що у середу, 20 листопада, в Києві запроваджуватимуться стабілізаційні відключення світла з 06:00 до 22:00.

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Україна відпрацювала схему захисту

Росіяни завдали по Україні максимальної потужності удар, на який вони тільки були спроможні.

Але ми встояли. Ба більше, я певен, що вже до кінця цього тижня більша частина України буде жити без обмежень. Хіба що кардинально похолодає. Якщо температура знизиться до –10 градусів або нижче, то звісно обмеження будуть. Проте якщо температура буде вище за нуль, то, думаю, більша частина України буде без обмежень вже до вихідних або на вихідні,

– зазначив Харченко.

Однак Одещина і ще кілька регіонів, які особливо сильно постраждали внаслідок ворожих обстрілів, потребують, за його словами, довше часу для відновлюваних робіт. Ймовірно, близько двох тижнів буде необхідно для того, щоб повернути нормальне живлення на Одещину.

Водночас більша частина зусиль, які українська енергетика здійснювала при підготовці до опалювального сезону і до атак, які, всі добре розуміли, будуть, дали результат.

Війна ще не виграна, але цей раунд точно за нами,

– підкреслив директор Центру досліджень енергетики.

За час, що триває війна та обстріли ворога нашої енергетичної системи, Україна відпрацювала схему захисту української інфраструктури. Проте багато чого для забезпечення її збереження ще доведеться зробити.

У нас значно покращилася обізнаність, як реагувати на ці атаки – це превентивні відключення, превентивна підготовка обладнання, превентивні підготовлені аварійні команди, які відновлюють пошкоджене обладнання. Все це дає результат і можливість доволі швидко повертати українцям живлення,

– зауважив Олександр Харченко.

Проте ще далеко не все зроблено, що хотілося б для забезпечення захисту енергосистеми:

тільки розпочинається встановлення децентралізованих систем генерації;

потрібна стратегічна перебудова енергетичної системи, яку точно буде потребувати і під час війни і після неї;

необхідно змінювати формат генерації, підходи до розташування станції,

підходи до захисту генерувальних потужностей і високовольтних мереж.

Однак нам буде потрібно досить багато часу для того, щоби перебудувати повністю енергетичний комплекс,

– відзначив директор Центру досліджень енергетики.

Зазначимо, що за словами експерта із питань енергетики Геннадія Рябцева, найважча ситуація щодо з відновленням енергопостачання наразі в Одесі. В Одеському і Подільському районах зруйновані об'єкти, що забезпечують розподіл електричної енергії.