В етері 24 Каналу експерт із питань енергетики Геннадій Рябцев розповів про проблеми в енергосистемі України після ракетного обстрілу Росії.

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Які проблеми з'явилися після обстрілу

В енергосистемі внаслідок масованого російського обстрілу виникло три проблеми, які зараз вирішують енергетики.

Перша проблема найскладніша – відновлення енергопостачання в Одесі та області, зокрема в Одеському і Подільському районах. Там зруйновані об'єкти, які забезпечують розподіл електричної енергії.

Лише вчора, 18 листопада, вдалося відновити енергопостачання на об'єкти критичної інфраструктури. Найімовірніше, відновлювальні роботи триватимуть протягом усього тижня,

– зазначив Рябцев.

Друга проблема – знову пошкоджені енергоблоки на теплоелектростанціях. Йдеться щонайменше про три об'єкти. Це зменшує резерв генерації, який був у системі та збільшує ймовірність виникнення нестачі електричної енергії.

Важливо! Загалом Росія здійснила понад 1 тисячу атак на українську енергосистему.

Третя проблема – пошкоджені станції, які забезпечують передачу електричної енергії та її розподіл між регіонами. Через це ускладнилася передача електроенергії із Заходу на Схід України.

Виникла ситуація, коли, наприклад, три західні регіони мають фактично надлишок електричної енергії. Водночас на Сході продовжують діяти графіки стабілізаційних відключень,

– пояснив експерт із питань енергетики.

За його словами, найважча ситуація зараз в Одесі. Є проблеми з відновленням енергопостачання насамперед на лівобережжі Україні, також існує точкова проблема на Рівненщині.

"Через це, найімовірніше, ми матимемо щонайменше одну – дві доби справу з погодинними вимкненнями однієї чи двох черг споживачів в центральних та східних регіонах України. Звісно, якщо енергетики не виявлять нові пошкодження, чи не вдасться застосувати резервні лінії постачання електричної енергії", – припустив Рябцев.

Зверніть увагу! У зв'язку з активізацією масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України Міністерство енергетики закликає всіх:

– не публікувати фото, відео чи будь-які дані щодо наслідків ударів;

– не розголошувати інформацію про об'єкти атак, пошкодження, влучання чи відновлення;

– не обговорювати можливі удари, енергетичні карти або стан об'єктів.