Що відбувається у енергосистемі зараз

Президент України заявив, що загалом Росія здійснила понад 1 тисячу атак на українську енергосистему. За словами Зеленського, близько 900 з цих обстрілів були націлені на ураження об'єктів передачі електроенергії, передає 24 Канал.

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Зверніть увагу! Більш ніж 220 російських атак здійснювались саме по об'єктах генерації енергії.

Володимир Зеленський Президент України З початку повномасштабного вторгнення Росія окупувала близько 18 гігават енергопотужності України.

Як змінюватимуть енергосистему України

Зеленський уточнив, що деякі деталі "Плану стійкості", зокрема, відносно захисту енергосистеми, не розкриватимуться. Однак, президент назвав одним з основних завдань для всіх відомств – підготовку України до постійного терору з боку росіян.

Важливо! Зеленський сказав, що паспорти енергетичної стійкості для всіх українських регіонів будуть підготовлені до кінця року. Варто зауважити, що така ініціатива реалізується в Україні вперше.