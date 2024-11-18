До слова, в Міненерго звернулися до українців з проханням не розголошувати інформацію про енергетику. Міністерство надає мінімально необхідну інформацію, а громадяни, своєю чергою, не мають викладати фото та відео влучань, не вказувати, який об'єкт пошкоджено, не обговорювати стан об'єктів тощо. Це стосується також ЗМІ і телеграм-каналів.

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Раніше жителі Києва та Дніпра чітко знали: існують три зони. Темно-сіра – це час, коли світла точно немає, світло-сіра – коли відключення світла можливі та біла зона, коли світло гарантовано є. Якщо у світло-сірій зоні було відсутнє світло, то це була дія графіка.

до 18 листопада 2024 графіки відключень у Києві мали три зони

Ще вчора, 17 листопада, графіки в Києві мали такий вигляд / Скриншот 24 Каналу

Тепер запровадили зміни.

Як повідомили в ДТЕК Дніпровські електромережі, систему сповіщень про стабілізаційні відключення оновили. Тепер українці зможуть точніше планувати свій день.

Вам буде доступний новий вид графіку – денний графік. Це актуальна інформація про відключення на наступну добу. В ньому немає світло-сірих зон. Ви зможете чітко орієнтуватися, коли буде світло, а коли ні. Графік оновлюється щодня, протягом однієї години після команди НЕК Укренерго,
– написали там.

А СЕО Yasno Сергій Коваленко додав: графік буде саме фактичних відключень за адресою.

"Готуючись до таких сценаріїв, ОСР (оператори системи розподілу – 24 Канал) сформували графіки фактичних відключень, а ми – сервіс для їх відображення. Тобто такі, де позначені тільки ті слоти, під час яких світла в конкретній групі / за конкретною адресою не буде", – пояснив він.

Та якщо Укренерго скоригує обсяги відключень, Yasno також змінить графіки.

"Про час оновлень будемо писати у примітці поруч із графіками", – запевнив Коваленко.

Для Дніпра актуальні чатботи у вайбері, телеграмі та на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі. Проте через велике навантаження сайт може погано працювати.

Для Києва також працюють чатботи у вайбері, телеграмі та сайт ДТЕК Київські електромережі.

Кияни можуть ввести свою адресу на сайті Yasno. Там буде вказано, коли саме не буде світла.

з 18 листопада 2024 в Києві та Дніпрі графіки відключень змінилисяНова система сповіщень про відключення на сайті Yasno / Скриншот 24 Каналу

Ще простіший вигляд новий графік має у застосунку Yasno.

як виглядає графік у застосунку Ясно

Киян інформують про наявність і відсутність світла / Скриншот 24 Каналу

Також є застосунок "Київ цифровий", в якому вказано, чи діють графіки, та можна переглянути графік ДТЕК.

У "Києві цифровому" також немає світло-сірих зон / Скриншоти 24 Каналу

Бережімо світло – і в будинках, і всередині себе!