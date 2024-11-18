До слова, в Міненерго звернулися до українців з проханням не розголошувати інформацію про енергетику. Міністерство надає мінімально необхідну інформацію, а громадяни, своєю чергою, не мають викладати фото та відео влучань, не вказувати, який об'єкт пошкоджено, не обговорювати стан об'єктів тощо. Це стосується також ЗМІ і телеграм-каналів.

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Світло-сірі зони зникли, а графік тепер – на день

Раніше жителі Києва та Дніпра чітко знали: існують три зони. Темно-сіра – це час, коли світла точно немає, світло-сіра – коли відключення світла можливі та біла зона, коли світло гарантовано є. Якщо у світло-сірій зоні було відсутнє світло, то це була дія графіка.

Ще вчора, 17 листопада, графіки в Києві мали такий вигляд / Скриншот 24 Каналу

Тепер запровадили зміни.

Як повідомили в ДТЕК Дніпровські електромережі, систему сповіщень про стабілізаційні відключення оновили. Тепер українці зможуть точніше планувати свій день.

Вам буде доступний новий вид графіку – денний графік. Це актуальна інформація про відключення на наступну добу. В ньому немає світло-сірих зон. Ви зможете чітко орієнтуватися, коли буде світло, а коли ні. Графік оновлюється щодня, протягом однієї години після команди НЕК Укренерго,

– написали там.

А СЕО Yasno Сергій Коваленко додав: графік буде саме фактичних відключень за адресою.

"Готуючись до таких сценаріїв, ОСР (оператори системи розподілу – 24 Канал) сформували графіки фактичних відключень, а ми – сервіс для їх відображення. Тобто такі, де позначені тільки ті слоти, під час яких світла в конкретній групі / за конкретною адресою не буде", – пояснив він.

Та якщо Укренерго скоригує обсяги відключень, Yasno також змінить графіки.

"Про час оновлень будемо писати у примітці поруч із графіками", – запевнив Коваленко.

Де знайти нові графіки

Для Дніпра актуальні чатботи у вайбері, телеграмі та на сайті ДТЕК Дніпровські електромережі. Проте через велике навантаження сайт може погано працювати.

Для Києва також працюють чатботи у вайбері, телеграмі та сайт ДТЕК Київські електромережі.

Як це працює

Кияни можуть ввести свою адресу на сайті Yasno. Там буде вказано, коли саме не буде світла.

Нова система сповіщень про відключення на сайті Yasno / Скриншот 24 Каналу

Ще простіший вигляд новий графік має у застосунку Yasno.

Киян інформують про наявність і відсутність світла / Скриншот 24 Каналу

Також є застосунок "Київ цифровий", в якому вказано, чи діють графіки, та можна переглянути графік ДТЕК.

У "Києві цифровому" також немає світло-сірих зон / Скриншоти 24 Каналу

Бережімо світло – і в будинках, і всередині себе!