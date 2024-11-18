К слову, в Минэнерго обратились к украинцам с просьбой не разглашать информацию об энергетике. Министерство предоставляет минимально необходимую информацию, а граждане, в свою очередь, не должны выкладывать фото и видео попаданий, не указывать, какой объект поврежден, не обсуждать состояние объектов и тому подобное. Это касается также СМИ и телеграм-каналов.

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Светло-серые зоны исчезли, а график теперь – на день

Ранее жители Киева и Днепра четко знали: существуют три зоны. Темно-серая – это время, когда света точно нет, светло-серая – когда отключения света возможны и белая зона, когда свет гарантированно есть. Если в светло-серой зоне отсутствовал свет, то это было действие графика.

Еще вчера, 17 ноября, графики в Киеве выглядели так / Скриншот 24 Канала

Теперь ввели изменения.

Как сообщили в ДТЭК Днепровские электросети, систему уведомлений о стабилизационных отключениях обновили. Теперь украинцы смогут точнее планировать свой день.

Вам будет доступен новый вид графика – дневной график. Это актуальная информация об отключении на следующие сутки. В нем нет светло-серых зон. Вы сможете четко ориентироваться, когда будет свет, а когда нет. График обновляется ежедневно, в течение одного часа после команды НЭК Укрэнерго,

– написали там.

А СЕО Yasno Сергей Коваленко добавил: график будет именно фактических отключений по адресу.

"Готовясь к таким сценариям, ОСР (операторы системы распределения – 24 Канал) сформировали графики фактических отключений, а мы – сервис для их отображения. То есть такие, где обозначены только те слоты, во время которых света в конкретной группе / по конкретному адресу не будет", – объяснил он.

Но если Укрэнерго скорректирует объемы отключений, Yasno также изменит графики.

"О времени обновлений будем писать в примечании рядом с графиками", – заверил Коваленко.

Где найти новые графики

Для Днепра актуальны чатботы в вайбере, телеграме и на сайте ДТЭК Днепровские электросети. Однако из-за большой нагрузки сайт может плохо работать.

Для Киева также работают чатботы в вайбере, телеграме и сайт ДТЭК Киевские электросети.

Как это работает

Киевляне могут ввести свой адрес на сайте Yasno. Там будет указано, когда именно не будет света.

Новая система уведомлений об отключении на сайте Yasno / Скриншот 24 Канала

Еще более простой вид новый график имеет в приложении Yasno.

Киевлян информируют о наличии и отсутствии света / Скриншот 24 Канала

Также есть приложение "Киев цифровой", в котором указано, действуют ли графики, и можно посмотреть график ДТЭК.

В "Киеве цифровом" также нет светло-серых зон / Скриншоты 24 Канала

Берегите свет – и в домах, и внутри себя!