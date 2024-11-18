С 21 по 23 ноября на большинстве территории Украины прогнозируют резкое ухудшение погодных условий. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на ГСЧС Украины.

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Как ухудшится погода в Украине

Погода станет холодной и дождливой, на Западе страны и в центральных областях будут сильные снегопады. В восточных регионах, 24 ноября, также возможны осадки в виде дождя и снега, что будут сопровождаться сильными порывами ветра до 15 – 20 метров в секунду.

Обратите внимание! В Карпатах ситуация будет еще сложнее, поскольку там ожидаются значительные снегопады, а порывы ветра могут достигать 25 – 30 метров в секунду, что повлечет метели и сильные снежные заносы. В результате на Западе и в центральных областях страны образуется снежный покров, высота которого будет колебаться от 3 до 15 сантиметров, а в Карпатах может достичь 20 – 50 сантиметров. Это повышает риск образования гололеда на дорогах, а также налипания мокрого снега, что затрудняет движение транспорта.

Учитывая сложные погодные условия, особенно на западных и центральных территориях, водителям и пешеходам рекомендуется быть максимально осторожными на дорогах. Также стоит отложить поездки на большие расстояния, поскольку гололедица и ограниченная видимость могут привести к аварийным ситуациям.

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