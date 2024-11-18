На Львовщине прогнозируют ухудшение погодных условий. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

Что известно о непогоде на Львовщине 18 ноября

По предварительным данным, 18 ноября ожидаются мощные порывы ветра.

Обратите внимание! Скорость ветра местами может достигать 15 – 20 м/с, что представляет опасность для жителей региона. В связи с этим объявлен желтый уровень метеорологической опасности, который указывает на возможные осложнения из-за непогоды.

На Львовщине ожидаются сильные порывы ветра / Фото Львовский региональный центр по гидрометеорологии

Штормовой ветер может повлиять как на Львов, так и на населенные пункты области. Синоптики призывают граждан быть осторожными, избегать пребывания возле деревьев, рекламных конструкций и линий электропередач.

Прогноз погоды на 18 ноября по Украине