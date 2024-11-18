На Львівщині прогнозують погіршення погодних умов. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
Що відомо про негоду на Львівщині 18 листопада
За попередніми даними, 18 листопада очікуються потужні пориви вітру.
Зверніть увагу! Швидкість вітру місцями може досягати 15 – 20 м/с, що становить небезпеку для жителів регіону. У зв’язку з цим оголошено жовтий рівень метеорологічної небезпеки, який вказує на можливі ускладнення через негоду.
На Львівщині очікуються сильні пориви вітру / Фото Львівський регіональний центр з гідрометеорології
Штормовий вітер може вплинути як на Львів, так і на населені пункти області. Синоптики закликають громадян бути обережними, уникати перебування біля дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач.
Прогноз погоди на 18 листопада по Україні
- У понеділок, 18 листопада, майже по всій Україні буде сухо, лише місцями прогнозують дощ із мокрим снігом.
- Вночі температура коливатиметься від -2°C до +3°C.
- Удень повітря прогріється до +9…+11°C, на Півдні та в Криму – до +13°C.
- У Карпатах вночі до -6°C, вдень – близько 0°C, можливий мокрий сніг.
- Вітер південно-західний, швидкість 7–12 м/с, у західних областях можливі пориви до 20 м/с.