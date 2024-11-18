На Львівщині прогнозують погіршення погодних умов. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Що відомо про негоду на Львівщині 18 листопада

За попередніми даними, 18 листопада очікуються потужні пориви вітру.

Зверніть увагу! Швидкість вітру місцями може досягати 15 – 20 м/с, що становить небезпеку для жителів регіону. У зв’язку з цим оголошено жовтий рівень метеорологічної небезпеки, який вказує на можливі ускладнення через негоду.

На Львівщині очікуються сильні пориви вітру / Фото Львівський регіональний центр з гідрометеорології

Штормовий вітер може вплинути як на Львів, так і на населені пункти області. Синоптики закликають громадян бути обережними, уникати перебування біля дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач.

Прогноз погоди на 18 листопада по Україні