Ночью столбики термометров максимум опустятся до -2 градусов, а днем – температура будет достигать +9...+11 градусов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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Какой будет погода 18 ноября
Синоптики предупредили, что в понедельник, 18 ноября, погода будет облачной, но с прояснениями. Ночью осадки не прогнозируются, но днем в большинстве западных, северных областей и в Крыму местами небольшой дождь, местами – даже с мокрым снегом.
Ветер будет юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду. В то же время днем на западе страны местами могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду.
Ночью на территории страны морозов почти не будет. Только в Черновицкой и Черкасской областях столбики термометров опустятся до -2 градусов. На остальной территории Украины будет до +3 градусов ночью.
Днем погода еще порадует украинцев относительным теплом. Так, температура будет достигать +9 градусов, а на Юге и в Крыму – до +11...+13.
В Карпатах ночью без осадков, а днем – возможен небольшой мокрый снег. Температура ночью будет достигать -1...-6 градусов мороза, а днем – около 0.
Какая температура будет в городах Украины
- Киев +6...+8
- Ужгород +4...+6
- Львов +4...+6
- Ивано-Франковск +5...+7
- Тернополь +5...+7
- Черновцы +6...+8
- Хмельницкий +5...+7
- Луцк +4...+6
- Ровно +4...+6
- Житомир +4...+6
- Винница +6...+8
- Одесса +8...+10
- Николаев +8...+10
- Херсон +9...+11
- Симферополь +11...+13
- Кропивницкий +7...+9
- Черкассы +7...+9
- Чернигов +5...+7
- Сумы +5...+7
- Полтава +6...+8
- Днепр +6...+8
- Запорожье +7...+9
- Донецк +7...+9
- Луганск +6...+8
- Харьков +5...+7
Прогноз погоды в Украине на 18 ноября / Карта Укргидрометцентра