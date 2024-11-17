Ночью столбики термометров максимум опустятся до -2 градусов, а днем – температура будет достигать +9...+11 градусов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Какой будет погода 18 ноября

Синоптики предупредили, что в понедельник, 18 ноября, погода будет облачной, но с прояснениями. Ночью осадки не прогнозируются, но днем в большинстве западных, северных областей и в Крыму местами небольшой дождь, местами – даже с мокрым снегом.

Ветер будет юго-западный, от 7 до 12 метров в секунду. В то же время днем на западе страны местами могут быть порывы 15 – 20 метров в секунду.

Ночью на территории страны морозов почти не будет. Только в Черновицкой и Черкасской областях столбики термометров опустятся до -2 градусов. На остальной территории Украины будет до +3 градусов ночью.

Днем погода еще порадует украинцев относительным теплом. Так, температура будет достигать +9 градусов, а на Юге и в Крыму – до +11...+13.

В Карпатах ночью без осадков, а днем – возможен небольшой мокрый снег. Температура ночью будет достигать -1...-6 градусов мороза, а днем – около 0.

Какая температура будет в городах Украины

Киев +6...+8

Ужгород +4...+6

Львов +4...+6

Ивано-Франковск +5...+7

Тернополь +5...+7

Черновцы +6...+8

Хмельницкий +5...+7

Луцк +4...+6

Ровно +4...+6

Житомир +4...+6

Винница +6...+8

Одесса +8...+10

Николаев +8...+10

Херсон +9...+11

Симферополь +11...+13

Кропивницкий +7...+9

Черкассы +7...+9

Чернигов +5...+7

Сумы +5...+7

Полтава +6...+8

Днепр +6...+8

Запорожье +7...+9

Донецк +7...+9

Луганск +6...+8

Харьков +5...+7



Прогноз погоды в Украине на 18 ноября / Карта Укргидрометцентра