Когда ждать -10 градусов, – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда будет 10 градусов мороза

В Укргидрометцентре прогнозировали, что 16 – 17 ноября в Украине снова потеплеет.

"И вот такие +3 – +9, даже до +10 ожидаем, что по крайней мере на выходные будут в большинстве регионов Украины. То есть снова возвращается плюсовая температура, как днем, так и в ночные часы", – отмечала Наталья Птуха.

В то же время эксперт подчеркнула, +15 уже не ожидается. Разве что на Юге 16 – 18 ноября еще может пригреть до +13 градусов.

Синоптик отметила, следующая неделя будет теплее этой. Так, 19 – 20 ноября на Юге ночью +1 – +7 градусов, днем +6 – +12. На остальной территории ночью от +3 до -3 градусов, днем +3 – +8 градусов. Однако на Западе 20 ноября около 0 градусов.

В Карпатах ночью -1 – -6, днем от -4 до +2 градусов.

Далее, 21 – 22 ноября, ночью и днем в Украине от +3 до -3 градусов. На Западе -1 – -6 градусов. В южных и восточных областях +1 – +7, днем 21 ноября +7 – +12 градусов.

Согласно консультативному прогнозу, уже в конце следующей недели мороз усилится.

23 – 25 ноября ночью -4 – -10 градусов, днем 0 – -5 градусов, на Юге и Востоке страны ночью 0 – -6 градусов, днем 0 – +6 градусов,

– отметили в Укргидрометцентре.

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Кстати, на следующей неделе в Украине также ожидается снег. В частности, 19 ноября в восточных, ночью и в большинстве центральных, северо-восточных областей и на Закарпатье, 20 ноября в западных и северных областях дождь с переходом в мокрый снег.