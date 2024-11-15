Какой же будет погода в ближайшее время – снова потеплеет или ударят лютые морозы, а также будет ли в Украине ранняя зима и сильные снегопады в ноябре, – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Какой будет погода в ближайшие дни? Где будет идти снег, а в каких областях – только дождь?

14 – 15 ноября у нас в большинстве областей, кроме южных, был и будет небольшой мокрый снег.

Если говорить о Юге, там будут преобладать осадки жидкой фазы, – дождь. На Западе, Севере и в Центре – как раз таки будут в виде мокрого снега.

Снег в Украине
В большинстве областей прогнозируют мокрый снег / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Ждать ли нам усиления осадков?

Сильные осадки не ожидаются. Все в пределах нормы – будет небольшой мокрый снег и до 5 миллиметров осадков. То есть это уровень, когда снег растает. Если мерить снег, то надо мерить тот, который нападает, а если он растает, то слой воды должен быть до 5 миллиметров в специальных мерных стаканчиках. То есть это не высота снежного покрова.

Если говорить о фактической ситуации, которая была по состоянию на 13 ноября, максимальная высота снежного покрова по Украине достигала до 13 сантиметров.

Это Тернопольская, Винницкая, Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская области и немного Закарпатская, где имеется в виду снег в горах.

Снег на высокогорье Карпат: смотрите видео

Будет ли в ноябре уже устойчивый снежный покров или все же этот выпавший снег быстро растает?

Сейчас снежный покров уже образуется преимущественно в некоторых западных областях, частично в Житомирской и Винницкой. Впоследствии может добавиться даже Киевщина, в частности северные ее районы.

Но этот снежный покров, конечно, не длительный. Потому что температурные показатели на выходных повысятся. Соответственно, быстренько все растает.

Погода в Украине
Устойчивого снежного покрова пока не будет / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Как долго еще будут осадки в Украине – снег, мокрый снег, дождь? И когда они прекратятся?

В субботу, 16 ноября, в Украине уже будет погода без осадков. То есть атмосферные фронты, которые сейчас вызывают такую ситуацию со снегом, напоминанием о зимнем периоде, отойдут.

И несколько дней снова будет без осадков. По крайней мере до понедельника, 18 ноября, задержится более спокойная ситуация.

Осень в Украине
Уже на выходных в Украине будет без осадков / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Когда потеплеет и будет ли еще значительное повышение температуры до конца осени?

Если говорить о 14 – 15 ноября, у нас ночью от +4 до -2 градусов, а днем всего 0 – +5. На Юге, конечно, теплее, – в дневные часы +3 – +9 градусов, в Крыму даже до +12.

И вот такие +3 – +9, даже до +10, ожидаем, что по крайней мере на выходные будут в большинстве регионов Украины. То есть снова возвращается плюсовая температура как днем, так и в ночные часы. Это в субботу и воскресенье.

Погода в Украине
На выходных снова потеплеет / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

То есть +15 и больше уже не будет, максимум – в Крыму до +12?

Нет, выше +15 уже не ожидаем. В южной части до +13 градусов еще может быть. Это 16 – 18 ноября.

Следующая неделя, можно сказать, будет несколько теплее этой. На выходные и по крайней мере в первой половине следующей недели температурные показатели будут выше, чем сейчас.

Погода в Украине
Сильного потепления уже не будет / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Абсолютный минимум температуры, который фиксировали за всю историю метеонаблюдений, в ноябре достигает -15 – -24 градуса, местами даже -25 – -31 градус. Ожидается ли такое усиление мороза в этом году?

В ближайшей перспективе пока таких снижений не ожидаем. Наоборот, будет определенное повышение.

То есть даже -10 еще ждать не стоит?

Пока нет. Сейчас у нас плюсы, особенно на выходные ожидаем больше прояснений.

Репетиция зимы происходит в некоторых областях 13 – 15 ноября. А потом к нам снова поступит теплая воздушная масса, будут прояснения и солнышко.

Погода в Украине
Сильных морозов в Украине пока не прогнозируют / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

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Какой погоды ждать на следующей неделе? Будут ли еще снегопады до конца ноября?

Со среды ожидаем изменение синоптической ситуации. 19 ноября в восточных, ночью и в большинстве центральных, северо-восточных областей и на Закарпатье, 20 ноября в западных и северных областях дождь с переходом в мокрый снег; на остальной территории без осадков.

Температура в южной части ночью +1 – +7 градусов, днем +6 – +12. На остальной территории ночью от +3 до -3 градусов, днем +3 – +8 градусов. Однако на Западе 20 ноября около 0 градусов.

В Карпатах 19 ноября ночью небольшой снег, днем без осадков, в течение 20 ноября умеренный снег. Температура ночью -1 – -6, днем от -4 до +2 градусов.

Снег в УкраинеНа следующей неделе также ожидается мокрый снег / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Согласно консультативному прогнозу, 21 – 23 ноября на большей части территории мокрый снег и дождь. 24 ноября в восточных, северо-восточных областях, днем на Закарпатье, 25 ноября в западных областях небольшой мокрый снег. На остальной территории без осадков.

21 – 22 ноября ночью и днем от +3 тепла до -3 градусов. В западных областях -1 – -6 градусов. В южных и восточных +1 – +7, днем 21 ноября +7 – +12 градусов.

Далее, 23 – 25 ноября, ночью -4 – -10 градусов, днем 0 – -5 градусов, на Юге и Востоке страны ночью 0 – -6 градусов, днем 0 – +6 градусов.

По данным обсерватории Срезневского, в 2023-м метеорологическая зима в Киеве началась на 10 дней раньше, в частности 19 ноября. Возможна ли в Украине ранняя зима в этом году?

Считается, что метеорологическая зима у нас приходит, когда происходит устойчивый переход температуры воздуха через 0 градусов.

Пока у нас средняя суточная температура в разных областях разная, конечно, но, если говорить в общем, она составляет в Киеве, например, +3 градуса. А это близко к норме. В целом в большинстве областей – от 0 до +6 градусов.

В некоторых, возможно, средняя суточная температура уже близко к 0 градусов. Однако нужно, чтобы она была такой несколько дней подряд.

Поэтому сейчас такой тенденции нет. Кажется, у нас еще ни одна область не зафиксировала наступления метеорологической зимы. И это немножко рано, преимущественно она приходит несколько позже.

Надеемся, в этом году ноябрь будет в пределах нормы по температурным показателям. Поэтому, скорее всего, наступления зимнего периода также может быть близким к норме.

Но, учитывая последние годы и тенденции, сейчас холодный зимний период все же сокращается.

Зима в Украине
Ранняя зима пока не ожидается / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Обратите внимание! Обычно метеорологическая зима наступает на Востоке Украины 1 – 8 декабря, на Юге 13 – 15 декабря, на Закарпатье – 11 декабря, в Лесостепи – 26 ноября – 5 декабря, на Полесье – 2 – 10 декабря.