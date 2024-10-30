Какой погоды ждать зимой 2024 – 2025 года, – в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Украины.

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Погода на зиму 2024 – 2025 в Украине

Метеоролог отметила, пока невозможно спрогнозировать, будет ли ранняя зима. Впрочем, рассказала, какой погоды ждать в это время года.

Зима в этом году ожидается теплой. Средняя за сезон температура воздуха может быть на 2 градуса выше нормы,

– сказала Вера Балабух.

Добавила, на протяжении последних лет в Украине отмечается тенденция к существенному повышению температуры воздуха зимой.

За последние 30 лет она стала теплее в Украине почти на 1,5 градуса по сравнению с 70 – 80 годами прошлого века. Поэтому очень вероятно, что эти тенденции сохранятся и в этом году,

– отметила эксперт.

В то же время Вера Балабух отметила, что сезонные прогнозы – это климатические прогнозы. Эксперты могут сказать лишь насколько ожидаемая средняя температура воздуха за сезон может отличаться от климатической нормы. Поэтому сказать, какой именно будет температура воздуха, и когда, – можно только за 5 суток.

Несмотря на то, что температура воздуха зимой ожидается выше нормы, резкие снижения и вторжение арктического холода также возможны,

– подчеркнула метеоролог.

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Кстати, самая низкая температура воздуха зимой в Украине наблюдается в восточных областях и на высокогорье Карпат.

"Вероятно, что и этот год не будет исключением. Но спрогнозировать сейчас, будут ли в этом регионе 30-градусные морозы и где, – невозможно. Пока что мы видим, что в этом году для Востока страны характерна аномально высокая температура воздуха", – отметила Вера Балабух.