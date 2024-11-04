Об этом в интервью 24 Каналу рассказала Вера Балабух – заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС.

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Погода на лето в Украине

Эксперт отметила, анализ имеющихся тенденций и климатических прогнозов показывает, что продолжительность лета в нашем государстве будет расти.

Оно будет начинаться раньше и продлится дольше. Поэтому длительное и жаркое лето, которое мы наблюдали в этом году, очевидно довольно скоро станет нашей новой климатической нормой,

– подчеркнула Вера Балабух.

Добавила, в этом году лето в Украину пришло в середине мая и продолжалось почти до первой декады октября. Только на Западе начало октября было прохладным.

Метеоролог объяснила, что аномально высокая температура воздуха в сентябре и в начале октября была обусловлена мощным антициклоном, в котором при безоблачной погоде атмосфера существенно прогревалась. Благодаря циркуляции атмосферы в Украину также поступали теплые и сухие воздушные массы из субтропиков.

Кроме того, аномально высокой температуре способствовало и общее повышение температуры воздуха на планете. Оно обусловлено усилением парникового эффекта. Так, по данным Всемирной метеорологической организации, концентрация углекислого газа в атмосфере достигла максимума за 800 тысяч лет.

"Увеличение солнечной активности в течение 25-летнего цикла, которая в октябре 2024 года достигла максимума, также способствовало повышению температуры воздуха. Совместное действие этих факторов и обусловило такую аномально теплую погоду", – подытожила Вера Балабух.

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Краткая справка. Метеорологическое лето – это период со средней за сутки температурой воздуха +15 градусов и выше.

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Прогноз на ноябрь

Также метеоролог рассказала, что по данным расчетов мировых прогностических центров, средняя за ноябрь температура воздуха в Украине может быть на 1 – 2 градуса выше климатической нормы.