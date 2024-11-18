Когда же начнется метеорологическая зима и будет ли она ранней, – в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Зима в Украине

Считается, что метеорологическая зима наступает в Украине, когда происходит устойчивый переход температуры воздуха через 0 градусов.

Синоптик отмечала, что в некоторых областях среднесуточная температура, возможно, уже близко к 0 градусов. Однако нужно, чтобы она удерживалась такой несколько дней подряд.

Сейчас такой тенденции нет. И это немножко рано, преимущественно она приходит несколько позже. Надеемся, этого года ноябрь будет в пределах нормы по температурным показателям. Поэтому, скорее всего, наступление зимнего периода также может быть близким к норме,

– отметила Наталья Птуха.

В то же время отметила, учитывая последние годы и тенденции, холодный зимний период все же сокращается.

В Укргидрометцентре рассказали, что обычно метеорологическая зима наступает на Востоке Украины 1 – 8 декабря, на Юге 13 – 15 декабря, на Закарпатье – 11 декабря, в лесостепи 26 ноября – 5 декабря, на Полесье – 2 – 10 декабря.

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