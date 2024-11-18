Коли ж почнеться метеорологічна зима й чи буде вона ранньою, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.
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Зима в Україні
Вважається, що метеорологічна зима настає в Україні, коли відбувається стійкий перехід температури повітря через 0 градусів.
Синоптикиня зазначала, що в деяких областях середньодобова температура, можливо, вже близько до 0 градусів. Однак потрібно, щоб вона утримувалася такою кілька днів поспіль.
Наразі такої тенденції немає. І це трошки зарано, переважно вона приходить дещо пізніше. Сподіваємося, цього року листопад буде у межах норми по температурних показниках. Тому, скоріш за все, настання зимового періоду також може бути близьким до норми,
– наголосила Наталія Птуха.
Водночас зауважила, з огляду на останні роки й тенденції, холодний зимовий період все ж таки скорочується.
В Укргідрометцентрі розповіли, що зазвичай метеорологічна зима настає на Сході України 1 – 8 грудня, на Півдні 13 – 15 грудня, на Закарпатті – 11 грудня, у лісостепі 26 листопада – 5 грудня, на Поліссі – 2 – 10 грудня.
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Коли буде сніг в Україні
- За попереднім прогнозом Укргідрометцентру, 19 листопада у східних, вночі й у більшості центральних, північно-східних областей та на Закарпатті, 20 листопада у західних та північних областях буде дощ з переходом у мокрий сніг. На решті території без опадів.
- У Карпатах вночі 19 листопада невеликий сніг, вдень без опадів. Упродовж 20 листопада помірний сніг.
- Згідно з консультативним прогнозом, 21 – 23 листопада на більшій частині території України мокрий сніг та дощ.
- Далі, 24 листопада у східних, північно-східних областях, вдень на Закарпатті, 25 листопада у західних областях невеликий мокрий сніг. На решті території без опадів.