Коли знову йтиме сніг, в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Читайте також Тепло повертається: чи буде ще в Україні +15 градусів і більше

Коли буде сніг

Синоптики прогнозували, що вже на вихідних в Україні буде без опадів. Атмосферні фронти, які цього тижня спричиняли таку ситуацію зі снігом, відійдуть.

"І кілька днів знову буде без опадів. Принаймні до понеділка, 18 листопада, затримається більш спокійна ситуація", – зазначила Наталія Птуха.

Експертка розповіла, що вже з середи в Україні очікується зміна синоптичної ситуації.

19 листопада у східних, вночі й у більшості центральних, північно-східних областей та на Закарпатті, 20 листопада у західних та північних областях дощ з переходом у мокрий сніг; на решті території без опадів,

– сказала представниця Укргідрометцентру.

Додала, згідно з консультативним прогнозом, 21 – 23 листопада на більшій частині території України також очікується мокрий сніг та дощ. Далі, 24 листопада у східних, північно-східних областях, вдень на Закарпатті, 25 листопада у західних областях – невеликий мокрий сніг. На решті території без опадів.

Чи буде в Україні рання зима