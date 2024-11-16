Та чи буде в Україні рання зима, – в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Рання зима в Україні

Експертка пояснила, вважається, що метеорологічна зима в нас приходить, коли відбувається стійкий перехід температури повітря через 0 градусів.

Поки що в Україні середня добова температура у різних областях різна, звичайно, але, якщо говорити загалом, становить у Києві, наприклад, +3 градуси. Це близько до норми. Загалом у більшості областей – від 0 до +6 градусів.

У деяких, можливо, середня добова температура вже близько до 0 градусів. Однак потрібно, щоб вона була такою декілька днів поспіль,

– наголосила Наталія Птуха.

Додала, наразі такої тенденції немає. Здається, у нас ще жодна область не зафіксувала настання метеорологічної зими. За словами синоптикині, ще трошки зарано: переважно вона приходить дещо пізніше.

Сподіваємося, цього року листопад буде у межах норми по температурних показниках. Тому, скоріш за все, настання зимового періоду також може бути близьким до норми,

– сказала представниця Укргідрометцентру.

Водночас Наталія Птуха наголосила, з огляду на останні роки й тенденції, зараз холодний зимовий період все ж таки скорочується.

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До речі, зазвичай метеорологічна зима настає на Сході України 1 – 8 грудня, на Півдні 13 – 15 грудня, на Закарпатті – 11 грудня, у лісостепі 26 листопада – 5 грудня, на Поліссі 2 – 10 грудня.

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Цікаво, що за даними обсерваторії Срезневського, у 2023 році метеорологічна зима в Києві почалася на 10 днів раніше. Так, стійкий перехід середньодобової температури повітря через 0 градусів у бік зниження відбувся у столиці 19 листопада.