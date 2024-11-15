Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

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Коли буде потепління в Україні

Синоптикиня зазначила, підвищення температури відбудеться вже на вихідних, 16 – 17 листопада. Вдень у більшості областей очікується +3 – +9, навіть до +10 градусів.

Тобто знову повертається плюсова температура, як вдень, так і в нічні години,

– наголосила Наталія Птуха.

Водночас додала, вище +15 вже не очікується. Хіба що у південній частині до +13 градусів ще може бути 16 – 18 листопада.

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Наступний тиждень буде теплішим

За прогнозом Укргідрометцентру, наступний тиждень буде дещо теплішим за цей.

На вихідні та принаймні в першій половині наступного тижня температурні показники будуть вищими, ніж зараз,

– зазначила експертка.

Також додала, 19 – 20 листопада на Півдні вночі +1 – +7 градусів, вдень +6 – +12 градусів. На решті території вночі від +3 до -3 градусів, вдень +3 – +8. Лише на Заході 20 листопада близько 0.

Тим часом у Карпатах вночі -1 – -6 градусів. Вдень від -4 до +2 градусів.

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