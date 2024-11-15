Об этом в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда будет потепление в Украине

Синоптик отметила, повышение температуры произойдет уже на выходных, 16 – 17 ноября. Днем в большинстве областей ожидается +3 – +9, даже до +10 градусов.

То есть снова возвращается плюсовая температура, как днем, так и в ночные часы,

– отметила Наталья Птуха.

В то же время добавила, выше +15 уже не ожидается. Разве что в южной части до +13 градусов еще может быть 16 – 18 ноября.

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Следующая неделя будет теплее

По прогнозу Укргидрометцентра, следующая неделя будет несколько теплее этой.

На выходные и по крайней мере в первой половине следующей недели температурные показатели будут выше, чем сейчас,

– отметила эксперт.

Также добавила, 19 – 20 ноября на Юге ночью +1 – +7 градусов, днем +6 – +12 градусов. На остальной территории ночью от +3 до -3 градусов, днем +3 – +8. Только на Западе 20 ноября около 0.

Тем временем в Карпатах ночью -1 – -6 градусов. Днем от -4 до +2 градусов.

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