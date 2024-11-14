Но будут ли сильные снегопады в ближайшие дни, – в интервью 24 Каналу ответила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.
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Снег в Украине
Синоптик рассказывала, что 14 – 15 ноября, в большинстве областей будет небольшой мокрый снег.
Если говорить о Юге, осадки преимущественно будут жидкой фазы, – дождь. Запад, Север и Центр – как раз таки в виде мокрого снега. Сильные осадки не ожидаются,
– подчеркнула Наталья Птуха.
Эксперт отметила, речь идет лишь о небольшом мокром снеге. Это до 5 миллиметров осадков. Объяснила, то есть это осадки, когда они растают.
"Если мерить снег, то надо мерить тот, который нападет, если он растает, то слой воды должен быть до 5 миллиметров в специальных мерных стаканчиках. То есть это не высота снежного покрова", – подчеркнула синоптик.
В то же время отметила, на утро 13 ноября по территории Украины максимальная высота снежного покрова достигала до 4 сантиметров. Это Тернопольская, Винницкая, Львовская, Черновицкая, Ивано-Франковская области. Также немного Закарпатская, однако, там преимущественно горы.
"Но этот снежный покров, конечно, не длительный. Потому что температурные показатели на выходных повысятся. Соответственно быстренько все растает", – отметила Наталья Птуха.
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Обратите внимание! Полное интервью с Натальей Птухой о погоде, в частности, ударят ли в ноябре сильные морозы, будет ли ранняя зима, – уже скоро читайте на сайте 24 Канала.
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Когда прекратятся осадки
- Эксперт также отметила, что в субботу в Украине уже без осадков. Атмосферные фронты, которые сейчас вызывают такую ситуацию со снегом, отойдут.
- "И несколько дней снова будет без осадков. По крайней мере до понедельника будет получаться более спокойная ситуация", – подчеркнула Наталья Птуха.