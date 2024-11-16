Когда снова будет идти снег, в интервью 24 Каналу рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

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Когда будет снег

Синоптики прогнозировали, что уже на выходных в Украине будет без осадков. Атмосферные фронты, которые на этой неделе вызывали такую ситуацию со снегом, отойдут.

"И несколько дней снова будет без осадков. По крайней мере до понедельника, 18 ноября, задержится более спокойная ситуация", – отметила Наталья Птуха.

Эксперт рассказала, что уже со среды в Украине ожидается изменение синоптической ситуации.

19 ноября в восточных, ночью и в большинстве центральных, северо-восточных областей и на Закарпатье, 20 ноября в западных и северных областях дождь с переходом в мокрый снег; на остальной территории без осадков,

– сказала представительница Укргидрометцентра.

Добавила, согласно консультативному прогнозу, 21 – 23 ноября на большей части территории Украины также ожидается мокрый снег и дождь. Далее, 24 ноября в восточных, северо-восточных областях, днем на Закарпатье, 25 ноября в западных областях – небольшой мокрый снег. На остальной территории без осадков.

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