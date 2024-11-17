Два из них предусматривают отключение света на несколько часов ежесуточно, но при условии средней температуры воздуха и отсутствия массированных обстрелов энергетических объектов. Бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков в эфире 24 Канала объяснил, как действовать украинцам в случае третьего сценария – пессимистического.

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"Энергетики все восстанавливают. Или это агония, или только начало – не знаем. Также не знаем, сколько у них ракет и что они планируют делать дальше. Но должны быть готовы к 3 сценариям развития событий зимой", – отметил экс-министр энергетики.

Первый сценарий

Если зима будет теплой и не будет массированных атак, электроэнергию могут выключать по графику на 2 – 3 часа в сутки. Поскольку иногда может быть сложно обеспечить баланс потребления и производства.

Укрэнерго будет регулировать ситуацию. Украинцы будут знать, что в определенное время света может не быть несколько часов, но потом – будет. При таких условиях, как отметил Плачков, зиму удастся пройти без потерь и социальных проблем.

Второй сценарий

Если зима будет холодной, температура будет колебаться от 15 до 25 градусов мороза, и не будет массированных обстрелов, отключения света будут более длительными. В таком случае будет сложнее обеспечить баланс потребления и производства.

Поскольку солнечные батареи будут производить только 20 – 30% от мощностей, а тепловые станции – 10%. Кроме того, Украина не имеет доступа к Запорожской АЭС, а Каховская ГЭС разрушена врагом летом 2023 года. Хотя и увеличился импорт электроэнергии с 1,7 ГВт до 2,1 ГВт, но при низкой температуре все равно не удастся сбалансировать ситуацию.

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Третий сценарий

Если зима будет очень холодной, а такое в Украине бывает раз в 8 – 10 лет, будут массированные обстрелы по энергетической инфраструктуре, то будут применять отключение электроэнергии с целью недопущения блэкаута.

Если будет тотальный блэкаут, мы можем "погасить" страну на несколько дней, а, может, и на неделю. Уже здесь последствия не предсказуемы, поэтому энергетики будут отключать потребителей столько, сколько нужно, для того, чтобы сохранить работу энергосистемы,

– подчеркнул Иван Плачков.

То есть отключения света не будут регулярными. Никто не будет знать продолжительность и период. Они могут быть долговременными: сутки, двое, а в некоторых регионах – неделю. Такая ситуация будет сохраняться пока энергетики не восстановят поврежденную инфраструктуру.

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Как должна действовать власть

Во время массированного обстрела энергетики могут отключить электроэнергию, соответственно сразу исчезнет водоснабжение и теплоснабжение.

При теплой погоде распределительные сети и трубы не замерзнут. В то же время при температуре -15 и -20 можно просто заморозить города, если превентивно не подготовиться.

Нужно готовить коммунальные службы, например: исчез свет, а на улице 8 градусов мороза, необходимо немедленно сливать воду из теплоносителей, чтобы система не замерзла пока энергетики будут восстанавливать инфраструктуру.

Для этого же надо проверить всю систему, в частности вентиля и клапаны, чтобы не было никаких задержек.

Также необходимо увеличить количество "пунктов несокрушимости". Там должны быть мощные генераторы с отоплением, электрические нагреватели воздуха, другими словами калориферы, а также все необходимые продукты питания и лекарства.

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Что должны делать гражданские

"Если есть друзья, знакомые или родственники в селах и районных центах, в целом в населенных пунктах, где есть традиционное отопление, то есть уголь и дрова, надо уже сейчас договориться с ними. Чтобы в случае такого форс-мажора, могли набрать полный бак бензина и отвезти детей и стариков к ним. Переждать неделю – две с половиной, пока в городе не отремонтируют все системы", – порекомендовал экс-министр по энергетике.

А залогом того, что 3 сценарий не реализуется, является противовоздушная оборона. Необходимо усилить защиту всех энергетических объектов.