Как увеличивалось количество официально работающих украинцев

Общее количество трудоустроенных украинцев в Польше увеличилось до 779 300 человек, пишет 24 канал со ссылкой на Управление социального страхования Польши (ZUS).

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Издание Bankier.pl пишет, что на начало 2024 года в Польше легально работали 755 000 украинцев. На конец марта их количество выросло до 762 200 человек. А на конец июня составляла уже 771 000 человек.

Интересно! Сейчас из всех граждан Украины, работающих в Польше, 406 500 составляют мужчины, а 372 700 - женщины. В частности общее количество трудоустроенных людей с украинским паспортом в Польше - это люди в возрасте 30-44 лет.

Как украинцам легально находиться в Польше

Украинцы, прибывшие в Польшу с 24 февраля 2022 года (то есть со дня полномасштабного вторжения) могут получить номер PESEL после подтверждения личности. Тогда пребывание этих людей в стране считается легальным.

Но жители Украины могут потерять право на законное проживание. Это возможно в том случае, если человек покинет Польшу на срок более одного месяца.

Важно! Это ограничение не распространяется на лиц, которые были отправлены на работу за границу организациями, которые действуют в Польше.

Сколько иностранцев легально работают в Польше

Сейчас в Польше легально трудоустроены 1,17 миллиона иностранцев.

После украинцев вторая наиболее многочисленная группа иностранцев, которые работают – это белорусы (135 200 человек). Граждане Грузии заняли третье место – 26 800 человек.