В ГПСУ сообщили, что представители Минвосстановления встретятся с представителями польских властей, а также – перевозчиками. Это произойдет уже 13 ноября.

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Представители Минвосстановления 13 ноября встретятся на границе с представителями польских властей и перевозчиками для разблокирования пунктов пропуска,

– говорится в сообщении.

Украину будет представлять Сергей Деркач – замминистра.

Что происходит на границе Украины и Польши

Протесты польских перевозчиков продолжаются с 6 ноября 2023 года. Блокируют три пункта пропуска: Корчева – "Краковец", "Гребенное – Рава-Руська" и "Дорогуск – Ягодин". Украинская сторона сразу заявила о готовности к диалогу. В то же время, польские перевозчики не шли навстречу. Перевозчики требуют, чтобы ввели коммерческие разрешения для украинских компаний на перевозку грузов. Исключение будут представлять гуманитарная помощь, а также поставки для армии.

Правительство Польши пыталось остановить протест. Однако, к сожалению, не удалось. В настоящее время на границе протестует только одна из четырех польских ассоциаций перевозчиков. Известно, что собственно протестующие раньше работали в России и Белоруссии.