Глава государства подчеркнул, что независимость Украины всегда будет сильной опорой свободы Польши. Поздравил он Анджея Дуду и всю Польшу с помощью видеосвязи.

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Украинцы и поляки объединены общей целью, – Зеленский

Наши народы – вместе со всей Европой – прошли большой путь, и всегда, когда мы были по одну сторону, мы меняли историю к лучшему. Удивительные вещи возможны, если украинцы и поляки объединены общей целью. Как в битвах под Оршей и Замостьем, так и сейчас, в битве, продолжающейся ради свободы Украины, а значит, Польши. Мы выигрываем эту битву, потому что ценим друг друга,

– подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский заверил, что украинцы всегда будут благодарны народу Польши за помощь, которую они оказали в трудные для нас времена. Когда мы противостояли российской агрессии.

"Я благодарен, что польские сердца почувствовали ритм украинских сердец именно тогда и так, как это было нужно. Я благодарен, что для польского народа такие ценности, как честь, свобода и солидарность, действительно фундаментальны. И благодарен за спокойствие и уважение ко всем нашим людям, которых вы приютили, поделившись теплом польского дома", – добавил президент.

Также, общаясь с Анджеем Дудой, глава государства отметил важность отношений Украины и Польши. Ведь это одна из основ единства Европы.

Единство Европы – наш общий интерес – может быть мощным только тогда, когда одна из ее основ – это союзничество между украинской и польской волей, когда мы вместе, когда мы вместе и в Евросоюзе, и в НАТО, и во все определяющие моменты нашей общей истории. Вместе мы по меньшей мере вдвое сильнее,

– отметил Зеленский.

Глава польского государства подчеркнул, что Польша будет поддерживать Украину в борьбе с агрессией со стороны России. А также по пути к членству как в НАТО, так и в Евросоюзе. Анджей Дуда также поздравил Владимира Зеленского с решением Еврокомиссии. Оно касается начала переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.

Приветствую вас с этим продвижением и с тем, что, несмотря на сложную военную ситуацию, вы реализуете очередные требования на пути в Европейский Союз,

– подчеркнул Дуда.

Он добавил, что Польша не только болеет за Украину. Она поддерживает и будет поддерживать наши стремления вступить в ЕС.