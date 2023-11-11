Глава держави наголосив, що незалежність України завжди буде сильною опорою для свободи Польщі. Привітав він Анджея Дуду та всю Польщу з допомогою відеозв'язку.

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Українці і поляки об'єднані спільною метою, – Зеленський

Наші народи – разом з усією Європою – пройшли великий шлях, і завжди, коли ми були по один бік, ми змінювали історію на краще. Дивовижні речі можливі, якщо українці й поляки об'єднані спільною метою. Як у битвах під Оршею й Замостям, так і зараз, у битві, що триває заради свободи України, а отже, Польщі. Ми виграємо цю битву, бо цінуємо одне одного,

– наголосив президент.

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Володимир Зеленський запевнив, що українці завжди будуть вдячними народові Польщі за ту допомогу, яку вони надали у важкі для нас часи. Тоді, коли ми протистояли російській агресії.

"Я вдячний, що польські серця відчули ритм українських сердець саме тоді й так, як це було потрібно. Я вдячний, що для польського народу такі цінності, як честь, свобода й солідарність, є справді фундаментальними. І вдячний за спокій та повагу до всіх наших людей, яких ви прихистили, поділившись теплом польського дому", – додав президент.

Також, спілкуючись з Анджеєм Дудою, глава держави відзначив важливість відносин України та Польщі. Адже це одна з основ єдності Європи.

Єдність Європи – наш спільний інтерес – може бути потужною лише тоді, коли одна з її основ – це союзництво між українською та польською волею, коли ми разом, коли ми разом і у Євросоюзі, і в НАТО, і в усі визначальні моменти нашої спільної історії. Разом ми щонайменше вдвічі сильніші,

– зазначив Зеленський.

Глава польської держави наголосив, що Польща надалі підтримуватиме Україну у боротьбі з агресією з боку Росії. А також на шляху до членства як у НАТО, так і в Євросоюзі. Анджей Дуда також привітав Володимира Зеленського з рішенням Єврокомісії. Воно стосується початку переговорів про вступ нашої держави до ЄС.

Вітаю вас із цим поступом і з тим, що попри складну військову ситуацію ви реалізуєте чергові вимоги на шляху до Європейського Союзу,

– наголосив Дуда.

Він додав, що Польща не лише вболіває за Україну. Вона підтримує та підтримуватиме наші прагнення вступити до ЄС.