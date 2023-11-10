Єврокомісія одразу розпочне скринінг українського законодавства після ухвалення Європейською радою рішення про відкриття переговорів про вступ. Утім, формальний проєкт переговорів представлять пізніше, у 2024 році, коли Україна довиконає необхідні реформи. Про це повідомляє кореспондентка 24 Каналу, посилаючись на європейського високопосадовця.

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Єврокомісія порекомендувала розпочати переговори – що далі

Після рекомендації від ЄК цю пропозицію розглянуть очільники урядів держав – членів ЄС під час засідання Європейської ради, що відбудеться 14 – 15 грудня у Брюсселі. Аби перемовини про вступ України до Євросоюзу розпочалися, має бути ухвалено одностайне рішення.

Єврокомісія надіслала рекомендацію, попри неповне виконання Україною семи рекомендацій, необхідних для відкриття переговорів. У своєму звіті Комісія написала, що повністю проведено лише чотири реформи, ще у трьох пунктах є прогалини. Європейський високопосадовець зазначив, що саме через це Єврокомісія надасть ще одну оцінку, але вже в березні 2024 року. У Брюсселі вірять, що до того часу Київ зможе втілити необхідні зміни.

Європейський дипломат розповів, що після цього Єврокомісія порекомендує Європейській раді проєкт переговорів. Саме це стане "формальним кроком" у відкритті перемовин у разі одностайного погодження з боку всіх держав – членів ЄС. У разі позитивного сценарію це станеться навесні 2024 року.

"Переговорні рамки встановлюють, скільки разів Комісія має звертатися до Ради щодо відкриття або закриття розділів і якими будуть умови для цього. Тобто Європейська рада має надати Комісії мандат на початок переговорів з Україною і визначити, що Комісії дозволено робити самостійно, а коли вона має звертатися до Ради", – сказав співрозмовник.

Водночас у Брюсселі хочуть одразу узятися до роботи після політичного рішення Європейської ради. Після цього розпочнеться процес скринінгу. Зазначимо, під час скринінгу Єврокомісія проаналізує, на якому рівні перебуває законодавство України відповідно до Копенгагенських критеріїв.

Довідка. Ці критерії визначила Європейська рада на засіданні в Копенгагені 1993 року. Відповідно до них, країна може вступити до ЄС, якщо виконає три критерії – політичний, економічний і "членський".

Раніше процес перевірки законодавства займав приблизно два роки, втім, його вирішили скоротити. У Брюсселі вважають, що швидкість скринінгу багато в чому залежатиме від українського уряду.

Ми виносимо уроки з поточних раундів переговорів. Немає жодних причин для того, щоб скринінг настільки розтягувати в часі. Це не перший раз, коли Україна матиме справу з європейським законодавством,

– сказав дипломат на умовах анонімності.

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Відкрити переговори про вступ легше "пакетом"

Високопоставлений дипломат у Брюсселі каже, що отримати позитивне рішення про відкриття переговорів про вступ легше для блоку країн. Зазначимо, окрім України, Єврокомісія порекомендувала розпочати переговори з Молдовою, а також з Боснією і Герцеговиною за певних умов.

"Якщо ви робите різні пакети, то вам легше укласти угоду. Якщо у вас є один пакет, то це набагато складніше", – сказав співрозмовник на умовах анонімності.

Проте у Брюсселі не беруться прогнозувати, чи буде розширення відбуватися хвилями, чи кожна країна вступатиме окремо. Не розмірковують і стосовно часових рамок.

"Швидкість залежить від країни. Це процес, заснований на заслугах. Якщо ви будете дуже віддані та швидкі, тоді все піде швидше", – зазначило джерело.

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Внутрішні реформи ЄС: коли на них чекати

Після відродження політики розширення ЄС усередині блоку активно почали обговорювати необхідність у внутрішніх реформах самого Євросоюзу. Це може передбачати фундаментальні зміни аж до трансформації договору про Євросоюз.

Єврочиновники вже не раз висловлювали занепокоєння про ефективне функціонування ЄС у разі приєднання нових держав – членів. Наразі їх 27, а після розширення кількість може перевищити 30. Згідно з чинним договором, рішення мають ухвалюватися Європейською радою одностайно, тобто одна країна може накласти вето і заблокувати процес прийняття рішень. Та наразі Єврокомісія не бачить підстав для таких реформ.

"Я думаю, що немає потреби змінювати договір, щоб діяти в рамках більшого Євросоюзу", – сказав дипломат.

Офіційно Єврокомісія представить свою думку щодо реформ у другому кварталі 2024 року. Втім, європейський високопосадовець ЄС запевнив: для України важливо те, що Комісія не бачить потреби в інституційних змінах, оскільки цей процес може виявитися дуже "болісним".