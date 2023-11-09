Україна планує завершити виконання всіх рекомендації Єврокомісії вже до грудня. Сам же початок переговорів, за очікуваннями, розпочнеться вже цього року.

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Нова процедура для України

Єврокомісія пропонує провести процедуру вступу України до ЄС за новою процедурою. Вона передбачає підготовку технічних питань переговорів про вступ паралельно з політичними – тобто, ймовірно, вже у грудні. Раніше це відбувалося покроково.

Після політичного рішення міжурядова конференція держав-членів ЄС ухвалювала обов'язковий технічний документ під назвою "переговорні рамки". Через це, наприклад, для Албанія та Північна очікували затвердження "рамок" понад два роки з моменту ухвалення політичного рішення. Окрім цього, ще рік тривала перевірка сумісності з правом Євросоюзу.

Комісія готова розпочати підготовчу роботу, зокрема аналітичну перевірку на відповідність українського законодавства acquis (скринінг) і підготовку рамки переговорів,

– йдеться у документі.

Однак, перш за все Україна має отримати згоду від усіх країн-членів ЄС на саміті у грудні.

Процес переговорів почнеться незабаром

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що планує почати процес переговорів для вступу в Євросоюз до початку 2024 року.

Для нас дуже важливо і ми цього досягнемо – розпочати процес переговорів на початку наступного року,

– наголосив він.

Жовква розповів, що Угорщина не стане на заваді вступу України до ЄС. Буквально від завтра президент Європейської Ради Шарль Мішель, і лідери союзників у ЄС будуть говорити з прем’єром Угорщини Віктором Орбаном саме щодо українського питання.

Ігор Жовква переконаний, що Україні вдасться виконати всі критерії для початку переговорів вже до середини грудня 2023 року.

Україна та Європейський Союз