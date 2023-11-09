Президент Володимир Зеленський доручив це Кабінету Міністрів відповідним указом, який набирає чинності з 8 листопада.

До вашої уваги Єврокомісія рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС

Так, уряд зобов'язали:

завершити виконання рекомендацій Єврокомісії у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення 2023 року;

ініціювати консультації з Єврокомісією щодо організації переговорного процесу про вступ України до ЄС;

за результатами консультацій подати пропозиції щодо делегації України для участі в переговорах з ЄС;

удосконалити механізм координації між центральними органами виконавчої влади для підготовки та подальшої участі в переговорах щодо вступу України до ЄС;

підготувати законопроєкт про затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС), врахувавши результати офіційної оцінки ЄС;

вдосконалити порядок підготовки, погодження та ухвалення актів, спрямованих на імплементацію права Європейського Союзу (acquis ЄС) та виконання зобов’язань України;

на постійній основі інформувати Президента України про стан підготовки до переговорів щодо вступу України до ЄС.

Зверніть увагу! Україна отримала статус кандидата на членство в ЄС 23 червня 2022 року.

Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до ЄС: останні новини