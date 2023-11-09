Президент Володимир Зеленський доручив це Кабінету Міністрів відповідним указом, який набирає чинності з 8 листопада.
До вашої уваги Єврокомісія рекомендує почати переговори про вступ України та Молдови до ЄС
Так, уряд зобов'язали:
- завершити виконання рекомендацій Єврокомісії у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення 2023 року;
- ініціювати консультації з Єврокомісією щодо організації переговорного процесу про вступ України до ЄС;
- за результатами консультацій подати пропозиції щодо делегації України для участі в переговорах з ЄС;
- удосконалити механізм координації між центральними органами виконавчої влади для підготовки та подальшої участі в переговорах щодо вступу України до ЄС;
- підготувати законопроєкт про затвердження нової Національної програми адаптації законодавства України до права Європейського Союзу (acquis ЄС), врахувавши результати офіційної оцінки ЄС;
- вдосконалити порядок підготовки, погодження та ухвалення актів, спрямованих на імплементацію права Європейського Союзу (acquis ЄС) та виконання зобов’язань України;
- на постійній основі інформувати Президента України про стан підготовки до переговорів щодо вступу України до ЄС.
Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України до ЄС: останні новини
- Україна виконала 90% поставлених вимог. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відзначила успіхи нашої країни в конституційному правосудді, антикорупційній програмі, боротьбі з олігархами.
- Однак Україна має виконати ще чотири умови для вступу в ЄС. Ідеться про "додаткові очікування" щодо боротьби з корупцією та олігархами, а також у частині нацменшин.
- Процес офіційної оцінки ЄС – скринінгу – зазвичай займає понад два роки. Однак Україна може пройти її за пришвидшеною процедурою – за пів року.