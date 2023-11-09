Президент Владимир Зеленский поручил это Кабинету Министров соответствующим указом, который вступает в силу 8 ноября.
Вашему вниманию Еврокомиссия рекомендует начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС
Так, правительство обязали:
- завершить выполнение рекомендаций Еврокомиссии в Отчете о прогрессе Украины в рамках Пакета расширения 2023 года;
- инициировать консультации с Еврокомиссией по организации переговорного процесса о вступлении Украины в ЕС;
- по результатам консультаций предоставить предложения насчет делегации Украины для участия в переговорах с ЕС;
- усовершенствовать механизм координации между центральными органами исполнительной власти для подготовки и последующего участия в переговорах по вступлению Украины в ЕС;
- подготовить законопроект об утверждении новой Национальной программы адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза (acquis ЕС), учитывая результаты официальной оценки ЕС;
- усовершенствовать порядок подготовки, согласования и принятия актов, направленных на имплементацию права Европейского Союза (acquis ЕС) и выполнения обязательств Украины;
- на постоянной основе информировать Президента Украины о состоянии подготовки к переговорам о вступлении Украины в ЕС.
Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС: последние новости
- Украина выполнила 90% предъявляемых требований. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила успехи нашей страны в конституционном правосудии, антикоррупционной программе, борьбе с олигархами.
- Однако Украина должна выполнить еще четыре условия для вступления в ЕС. Речь идет о "дополнительных ожиданиях" по борьбе с коррупцией и олигархами, а также в части нацменьшинств.
- Процесс официальной оценки ЕС – скрининга – обычно занимает более двух лет. Однако Украина может пройти ее по ускоренной процедуре – за полгода.