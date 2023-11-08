В то же время, в 3 рекомендациях Украина достигла большого прогресса. Корреспондентка 24 Канала София Назаренко в Брюсселе подробнее рассказала об условиях и сроках вступления Украины в ЕС, о которых сегодня говорили.

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Условия вступления в ЕС

Как отметила корреспондентка, Брюссель посоветовал Украине усилить борьбу с коррупцией, снизить чрезмерное влияние олигархов на законодателей и выполнить все реформы в законодательстве по нацменьшинствам.

Следующий шаг – принятие политического решения Европейского Совета о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. Единогласное решение должны одобрить 27 стран-членов Европейского Союза.

В случае положительного решения, ожидаемого Украиной, переговорный процесс начнется сразу после саммита ЕС в декабре этого года,

– подчеркнула Назаренко.

По данным наших источников в Брюсселе, они уверены, что Украина сможет завершить все необходимые реформы к марту 2024 года. После этого Еврокомиссия представит еще одну оценку и может порекомендовать Европейскому Совету согласовать переговорную рамку для Украины.

Кто попытается блокировать вступление

Перед этим Киев и Брюссель будут вместе разрабатывать новую дорожную карту для Евроинтеграции. Это означает, что Украина будет выполнять новые реформы на пути вступления в ЕС.

Заметим, правительство Венгрии уже заявляло, что будет блокировать переговоры о вступлении для Украины. В частности, из-за неполного выполнения рекомендаций по нацменьшинствам.

София Назаренко о деталях переговоров в Брюсселе: смотреть видео

Впрочем, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина все-таки выйдет на положительное решение Европейского Совета в декабре этого года.

Процесс "скрининга" и вероятная дата вступления Украины в ЕС

Дальше следующим шагом, который мы ожидаем от Еврокомиссии, будет так называемый "скрининг". Тогда Еврокомиссия сравнит насколько украинское законодательство приблизилось к законодательству ЕС,

– объяснила Софья Назаренко.

По данным чиновников в Брюсселе, обычно процесс "скрининга" занимает более 2 лет. Впрочем, в Еврокомиссии хотят ускорить процесс и преодолеть процедуру для Украины за пол года.

В Брюсселе не могут спрогнозировать окончательную дату принятия Украины в ЕС. Ведь скорость принятия решения зависит от усилий нашего государства в реформах.

Несмотря на это глава Европейского Совета Шарль Мишель допускает, что Украина может присоединиться к Европейскому Союзу в 2030 году, если будут выполнены все необходимые условия.

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