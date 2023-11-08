Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его мнению, Украина вполне способна выполнить все поставленные Еврокомиссией требования по дальнейшим реформам.

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Решения Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляен отметила, что Украина выполнила 90% предложенных ей реформ. В то же время не полностью выполнены, по сообщениям журналистов, считаются 3 из 7 критериев, а именно:

борьба с коррупцией;

деолигархизация;

вопросы нацменьшинств.

Однако важно понимать, что украинское правительство действительно работает над этими вопросами и об отсутствии прогресса в них речь не идет. Например, специально к этому отчету Еврокомиссии Верховная Рада приняла закон о нацменьшинствах.

"То, что в украинском законодательстве есть моменты, которые нуждаются в исправлении, не проблема для нас. Ведь сейчас Верховная Рада, комиссии и профильные министерства смогут доработать эти моменты в соответствии с европейским законодательством", – пояснил политолог.

Игорь Рейтерович о работе над вступлением Украины в ЕС: смотрите видео

Что касается усиления борьбы с коррупцией, то Еврокомиссия выдвигает в Украину целый ряд комплексных реформ, в том числе и создание новых институтов. Для того чтобы внедрить подобные реформы, нужно время, ведь будет ошибкой делать их быстро, а не качественно. Соответственно, для завершения этой реформы будет уместно установить адекватный предельный срок.

В то же время, реагируя на необходимость преуспевания в деолигархизации, Владимир Зеленский объявил, что вскоре на рассмотрение Верховной Рады подадут закон о лоббировании. Ранее его функции выполнял так называемый "закон об олигархах", принятый в конце 2021 года, однако он не совсем соответствовал европейским практикам. Теперь новое наработанное решение сможет создать более здоровые отношения между властью и бизнесом.

Насколько тяжелыми будут переговоры по вступлению

Надо понимать, что с началом переговоров о вступлении Украины в ЕС количество реформ, которые нужно будет внедрить, существенно увеличится. К тому же после воплощения новых рекомендаций по приближению украинского законодательства к общеевропейскому Украину будут ожидать переговоры с каждой страной-членом отдельно.

В то же время главной задачей Украины на сегодняшний день является завершение развития антикоррупционных институций. Это не означает, что коррупция в Украине сразу исчезнет, но, по крайней мере, это позволит эффективнее с ней бороться.

Следует отметить, что заявления о том, что с началом переговоров о вступлении Украина будет вынуждена безукоризненно выполнять все требования ЕС, ложны. Множество нынешних членов договаривались о внедрении практик Евросоюза с учетом локальной специфики,

– отметил политолог.

Речь не идет о том, что Киев должен "скальковать" все законы ЕС. Именно поэтому этот процесс и называется "переговорами", ведь у него у обеих сторон есть возможность найти компромиссные решения.

“В свое время полякам хватило на финальный этап интеграции в ЕС 2 года. Это достаточно оптимистичный сценарий для Украины, но наш путь не должен быть гораздо больше”, – спрогнозировал Рейтерович.

Вступление Украины в ЕС: что об этом известно