После встреч с еврокомиссарами глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что политический консенсус об открытии переговоров о вступлении уже существует. Министр отметил, что такое решение Киев может получить во время заседания Европейского совета в декабре этого года. Детали передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Украина 8 ноября получит годовую оценку от Еврокомиссии

Министр иностранных дел заявил, что и в Украине, и в Еврокомиссии есть политическая воля для вступления нашего государства в ЕС. По его словам, сейчас у двух сторон много работы, и количество этой работы будет увеличиваться с приближением вступления.

Я получил четкий сигнал: на заседании колледжа Еврокомиссии будет принято окончательное решение. Украина движется к решению Европейского совета в декабре этого года об открытии переговоров,

– сказал Кулеба.

Глава МИД прокомментировал информацию, что Украина полностью выполнила всего четыре рекомендации от Еврокомиссии. По его словам, Еврокомиссия смотрит на общий результат.

"Те, кто сейчас разгоняет непонятно откуда взятую информацию, они пытаются превратить приближающуюся победу в предательство (...) Главное, что я услышал от еврокомиссаров: Еврокомиссия в восторге от тех результатов реформ, которые показала Украина на фоне полномасштабной войны", – сказал Кулеба, добавив, что ЕС поражен украинскими изменениями.

Министр иностранных дел добавил, что на пути евроинтеграции Еврокомиссия будет всегда выдвигать дополнительные условия для Украины. По его словам, Украина сама заинтересована в реформировании.

Это уже не история, что ЕС выдвигает какие-то требования, а Украина выполняет их. Теперь это будет реальный переговорный процесс, который должен привести к слиянию Украины и Европейского Союза.

– заявил глава МИД Украины.

В Еврокомиссии продолжаются дискуссии, как будет выглядеть финальный документ годовой оценки для стран-кандидатов в ЕС. Кулеба подчеркнул, что основные обсуждения касаются других стран, а в отношении Украины есть общий политический консенсус относительно открытия переговоров.

Украина может начать переговоры о вступлении в декабре

Дмитрий Кулеба заявил, что Украина выходит на решение Европейского совета о начале переговоров о вступлении в декабре этого года. По его словам, некоторые страны-члены ЕС могут попытаться использовать эту ситуацию в собственных интересах.

Я думаю, ни для кого не секрет, что вопрос национальных меньшинств принципиально продвигается Венгрией, и именно в венгерском видении, но давайте переживать проблемы по ходу их поступления.

– сказал Кулеба.

Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина является движущей силой для расширения ЕС. По его словам, именно Киев вывел Евросоюз из "комы расширения".

"Более 10 лет ЕС находился в коме и отказывался расширяться. Сейчас философия настроений изменилась благодаря нам. Страны Западных Балкан получили шанс, Молдова получила шанс, поэтому сейчас для ЕС допустить стратегическую ошибку в вопросе расширения будет означать снова впасть в кому", – сказал Кулеба.

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