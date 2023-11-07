Соответствующее заявление сделал политический директор премьера Венгрии Балаш Орбан. В то же время, он отметил, что Венгрия является сторонником сближения Украины с ЕС.
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Будапешт заявил, что поддерживает сближение Украины с ЕС, но есть одно "но"
"Венгрия всегда была сторонником сближения Украины с Европейским Союзом", – сказал он, добавив, однако, что более жесткий языковой закон все изменил.
Мы будем блокировать, пока проблема не будет решена,
– заявил Орбан.
Политический директор премьера Венгрии считает, что "новые законы сделали жизнь венгров в Украине невыносимой".
Речь идет о недавно введенном в Украине законе, который обязывает меньшинства, а не только венгерское, получать не менее 70% образования на украинском языке.
В Венгрии якобы обеспокоены, что из-за закона дети, растущие в венгерскоязычных семьях в Украине, будут значительно отставать в учебе.
"Позиция Венгрии абсолютно четкая: пока существует этот закон, не может быть никаких дискуссий с украинцами об их интеграции в Европейский Союз", – подчеркнул он.
Выполнила ли Украина критерии кандидата на вступление в ЕС
- Заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук сообщила, что 8 ноября Еврокомиссия даст оценку выполнением Украиной критериев для начала переговоров о вступлении в ЕС.
- СМИ получили доступ к внутреннему документу Еврокомиссии по Украине. В нем говорится, что Украина выполнила 4 из 7 критериев.
- Еврокомиссия отмечает необходимость реформы законодательства относительно нацменьшинств.
- Евгения Кравчук заявила, что депутатам в ноябре – декабре придется проголосовать дополнительные решения, в частности, об образовании нацменьшинств и антикоррупционных законопроектах.