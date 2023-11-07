Відповідну заяву зробив політичний директор прем'єра Угорщини Балаш Орбан. Водночас він зауважив, що Угорщина є прихильником зближення України з ЄС.
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"Угорщина завжди була прихильником зближення України з Європейським Союзом", – сказав він, додавши однак, що більш жорсткий мовний закон все змінив.
Ми блокуватимемо доти, доки проблема не буде вирішена,
– заявив Орбан.
Політичний директор прем'єра Угорщини вважає, що "нові закони зробили життя угорців в Україні нестерпним".
Мовиться про нещодавно запроваджений в Україні закон, який зобов'язує меншини, а не лише угорську, отримувати щонайменше 70% освіти українською мовою.
В Угорщині нібито занепокоєні, що через закон діти, які ростуть в угорськомовних сім'ях в Україні, значно відставатимуть у навчанні.
"Позиція Угорщини абсолютно чітка: доки існує цей закон, не може бути жодних дискусій з українцями про їхню інтеграцію до Європейського Союзу", – наголосив він.
Чи виконала Україна критерії кандидата на вступ в ЄС
- Заступниця голови фракції "Слуга Народу" Євгенія Кравчук повідомила, що 8 листопада Єврокомісія дасть оцінку виконанням Україною критеріїв для початку переговорів про вступ у ЄС.
- ЗМІ отримали доступ до внутрішнього документа Єврокомісії щодо України. У ньому мовиться, що Україна виконала 4 з 7 критеріїв.
- Єврокомісія зауважує на необхідності реформи законодавства щодо нацменшин.
- Євгенія Кравчук заявила, що депутатам у листопаді – грудні доведеться проголосувати додаткові рішення, зокрема про освіту нацменшин та антикорупційні законопроєкти.