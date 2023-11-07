В распоряжении журналистов "Радио Свобода" оказался внутренний документ Еврокомиссии по Украине. В нем говорится, что Еврокомиссия считает полностью выполненными 4 из 7 критериев, сопровождавших предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

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Какие критерии Украина выполнила

По данным журналистов, завершенными считается выполнение следующих критериев:

внедрение законодательства о процедуре отбора судей Конституционного суда Украины, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии;

завершение проверки добродетели кандидатов в члены Высшего совета правосудия и создание Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам FATF и одобрении стратегического плана реформирования всего правоохранительного сектора;

реформа медиаотрасли – приведение украинского законодательства в соответствие с Директивой ЕС об аудиовизуальных медиауслугах.

Какие критерии не выполнила Украина

В то же время другие три критерия сопровождаются рекомендациями от Еврокомиссии по дальнейшему выполнению.

В частности, завершенным полностью не считается дальнейшее усиление борьбы с коррупцией. В рамках этого шага Еврокомиссия ожидала, в частности, назначения нового руководителя САП и директора НАБУ.

В документе Еврокомиссии говорится, что "Украина все же должна принять закон об увеличении штатного расписания НАБУ и изъять из закона о предотвращении коррупции нормы, ограничивающие полномочия НАПК продолжением проверки активов, уже прошедших процесс проверки, и ограничения полномочий НАПК по проверке имущества, приобретенного декларантами для вступления в государственную службу".

Что касается ограничения чрезмерного влияния олигархов, то сказано, что "Украине все же следует одобрить закон о лоббировании в соответствии с европейскими стандартами".

В части реформы законодательства о нацменьшинствах, согласно рекомендациям Венецианской комиссии, напоминается, что выполнены не все из них.

Еврокомиссия отмечает необходимость внедрить остальные замечания, упомянутые "в заключении от июня 2023 года и его дальнейшему выводу от октября 2023 года, в частности путем внесения изменений в законы о государственном языке, СМИ и образовании".

Когда могут стартовать переговоры