Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время обращения к еврокомиссарам, пишет 24 Канал. Глава государства подчеркнул, что Украина сделала гораздо больше, чем можно ожидать от находящегося в войне государства.

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Украина хочет начать переговоры о членстве в ЕС до конца года

"Мы сделали немало, и, я бы сказал, что гораздо больше, чем можно было ожидать от государства, подвергшегося полномасштабной агрессии", – сказал Зеленский.

В то же время он отметил, что "Украина не обращается за политическими скидками, а демонстрирует необходимый политический темп".

Зеленский сказал, что Украина разделяет подход, что решения должны базироваться на индивидуальных достижениях стран, стремящихся стать членами ЕС.

Зеленский рассказал о выполнении рекомендаций Еврокомиссии

Летом 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС и обязалась выполнить список из 7 рекомендаций Еврокомиссии. Президент Владимир Зеленский рассказал о ходе выполнения рекомендаций.

Реформа конституционного судопроизводства

Украина приняла и приступила к имплементации закона об отборе судей Конституционного Суда, соответствующего выводам Венецианской комиссии.

Зеленский отметил, что уже есть группа экспертов, которая будет оценивать кандидатов: три эксперта назначены на основе предложений от наших международных партнеров как гарантия открытости и честности отбора судей. И начинается конкурс.

Реформа Высшего совета юстиции и Высшей квалификационной комиссии судей

Перезагрузка этих ключевых органов запустила процесс обновления всей судебной системы Украины.

Антикоррупционная работа

Был принят закон о возобновлении электронных деклараций должностных лиц и их проверок во время военного положения.

Зеленский подчеркнул, что декларации должны быть публичными. Так, была утверждена Государственная антикоррупционная программа. И страна усиливает существующую антикоррупционную архитектуру.

Требования FATF

Зеленский заявил, что Украина обеспечивает соответствие украинского законодательства требованиям Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

По его словам, это абсолютно выдающийся шаг – принятие закона о политически значимых лицах.

Борьба с олигархами

Президент рассказал, что в Украине продолжается работа по защите общества и государства от инспирируемых олигархами злоупотреблений.

Как сказал Зеленский, принято важное антимонопольное законодательство.

Сфера медиа

Шестое – украинское законодательство в сфере СМИ согласовано с нормами Евросоюза.

Нацменьшинства

Украина утверждает защиту разнообразия через защиту прав национальных сообществ. По словам Зеленского, уже приняты соответствующие законодательные изменения, в частности, закон о нацменьшинствах, разработано четкое видение следующих шагов в образовательной сфере.

Кроме того, есть государственная целевая программа "Единство в разнообразии".

"Это открывает новые и широкие возможности для национальных сообществ. И вместе с представителями сообществ страна обеспечит соблюдение самых высоких международных стандартов в этой сфере", – сказал Зеленский.

Президент выразил надежду, что для Евросоюза начало переговоров по членству Украини в ЕС также является приоритетом.

"Для Украины это топ-приоритет – быть готовой уже в этом году к политическому решению по началу переговоров по членству в ЕС. Надеюсь, что и для Евросоюза тоже. Мы заложили прочную основу для этого. Цель сейчас особенная. Если можем избавиться от "серых" геополитических зон, мы должны сделать это", – подчеркнул президент.