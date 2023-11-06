Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко. Он считает, что положительные прогнозы о начале переговоров про вступление Украины в Евросоюз оправдаются, однако после этого нас будет ждать непростой путь реформ.
Смотрите также Строковой больше не будет: Умеров утвердил переход на службу по контракту и рекрутинг
Изменения в Европе и Украине
До начала полномасштабного вторжения не следует и представить такую ускоренную евроинтеграцию Киева. Тогда максимумом наших желаний было только подтверждение европейской перспективы для Украины.
Однако 24 февраля изменило не только украинцев, но и понимание стоящих перед Евросоюзом вызовов. И не последнюю роль в этом сыграла глава Еврокомиссии, которая уже долгое время последовательно подчеркивает свою проукраинскость.
"Урсула фон дер Ляйен уже не первый раз приезжает в Киев. Во многом именно первый визит в Киев совместно с Жозепом Боррелем в апреле 2022 года повлиял на личную симпатию главы Еврокомиссии в наше государство и сыграл важную роль в получении статуса кандидата в члены ЕС", – напомнил Фесенко.
Что ждет Украину дальше
Украина справилась с "домашним заданием", которое поставил нам Евросоюз во время получения кандидатского статуса. Именно на этих реформах базируются предварительные положительные ожидания переговоров о вступлении Украины.
За этот год мы действительно многое сделали. У многих других стран путь от получения статуса кандидата до начала переговоров был гораздо длиннее одного года. Иногда на этом пути Украина получает авансы, но в целом своими действиями мы подтверждаем свою способность к европейско-ориентированным преобразованиям,
– отметил политолог.
В то же время, следует понимать, что для успеха в переговорах о вступлении Украины необходимо заручиться и поддержкой Венгрии и Словакии, которые недавно достаточно остро высказывались против помощи Киеву и пытаются блокировать 50-миллионный пакет помощи ЕС, рассчитанный на 4 года.
Кроме того, Украину ждут непростые дискуссии относительно согласования работы украинских компаний на рынке ЕС. Это свидетельствуют последние примеры с "зерновым кризисом" и протестами польских перевозчиков на границе.
Поэтому не стоит ожидать, что после начала переговоров о вступлении Украины в ЕС нам удастся быстро пройти этот путь. Скорее всего, он займет несколько лет, ведь количество реформ, которых потребует Брюссель от Киева, увеличится в разы.
Владимир Фесенко о дальнейших шагах в евроинтеграции Украины: смотрите видео
Не помешает война
Война между Украиной и Россией не станет препятствием вступлению Украины в ЕС. Если бы это было незыблемым аргументом, Евросоюз бы даже не решился предоставить Киеву статус кандидата.
Ранее у Брюсселя находилось немало объяснений, почему Украина не готова быть в ЕС. Но то, что в настоящее время евроинтеграция Украины ускоренно продвигается, говорит о стратегическом стремлении Евросоюза видеть Украину в своем составе.
В Евросоюзе понимают, что членство Украины – это гарантия безопасности как для Киева, так и для Брюсселя. И если для НАТО вступление Украины невозможно из-за уставных ограничений, то Евросоюз членство Украины может усилить без рисков для глобальной безопасности, –
отметил Фесенко.
Дружественные Киеву страны ЕС будут делать все для них возможное, чтобы помочь Украине как можно быстрее победить в войне, чтобы сохранить экономический потенциал будущего члена. Поэтому в дальнейшей евроинтеграции Украины главным вызовом будет не война, а наша способность продолжать реформы.
Евросоюз готовится к расширению: какие вызовы стоят перед ним
- В последние месяцы ЕС активно обсуждает необходимость реформировать себя. Такие мероприятия будут направлены на улучшение управляемости его структурой в соответствии с актуальными вызовами. Среди них – будущее расширение блока еще на 9 стран до 2030 года и отмена права вето на коллективные решения.
- По сообщению Financial Times, принятие новых членов может обойтись ЕС в 250 млрд евро, из которых Украине может достаться 186 млрд евро. Для этого странам Восточной Европы, присоединившимся к ЕС в начале этого столетия, придется вместо получения помощи от Брюсселя дотировать поддержку 9 новых членов.
- После выхода этого материала премьер-министр Эстонии заявила, что ее страна готова отказаться от европейских дотаций после вступления Украины и призвала других получателей дотаций поддержать это решение и работать над его воплощением.