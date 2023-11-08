Про це 24 Каналу розповів політолог Ігор Рейтерович. На його думку, Україна цілком здатна виконати всі поставлені Єврокомісією вимоги щодо подальших реформ.

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Рішення Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що Україна виконала 90% із запропонованих їй реформ. Водночас не повністю виконаними, за повідомленнями журналістів, вважаються 3 з 7 критеріїв, а саме:

боротьба з корупцією;

деолігархізація;

питання нацменшин.

Однак важливо розуміти, що український уряд дійсно працює над цими питаннями й про відсутність прогресу в них не йдеться. Приміром, спеціально до цього звіту Єврокомісії Верховна Рада прийняла закон про нацменшини.

"Те, що в українському законодавстві є моменти, які потребують виправлення, не є проблемою для нас. Адже зараз Верховна Рада, комісії та профільні міністерства зможуть допрацювати ці моменти відповідно до європейського законодавства", – пояснив політолог.

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Що стосується посилення боротьби з корупцією, то Єврокомісія висуває до України цілу низку комплексних реформ, в тому числі й створення нових інституцій. Для того, щоб впровадити подібні реформи, потрібен час, адже буде помилкою робити їх швидко, а не якісно. Відповідно, для завершення цієї реформи буде доречно встановити адекватний граничний термін.

Водночас реагуючи на потребу поступу в деолігархізації, Володимир Зеленський оголосив, що незабаром на розгляд Верховної Ради подадуть закон про лобіювання. Раніше його функції виконував так званий "закон про олігархів", прийнятий наприкінці 2021 року. Однак він не зовсім відповідав європейським практикам, але нове напрацьоване рішення зможе створити більш здорові відносини між владою та бізнесом.

Наскільки важкими будуть переговори щодо вступу

Треба розуміти, що з початком переговорів про вступ України до ЄС, кількість реформ, які треба буде впровадити, суттєво збільшиться. До того ж після втілення нових рекомендацій щодо наближення українського законодавства до загальноєвропейського на Україну чекатимуть переговори з кожною країною-членом окремо.

Водночас головним завданням України станом на зараз є завершення розбудови антикорупційної інституції. Це не означає, що корупція в Україні одразу зникне, але принаймні це дасть змогу ефективніше з нею боротися.

Варто наголосити, що заяви про те, що із початком перемовин про вступ Україна буде змушена беззастережно виконувати всі вимоги ЄС, є неправдивими. Безліч теперішніх членів домовлялися про впровадження практик Євросоюзу з урахуванням локальної специфіки,

– зазначив політолог.

Європі не йдеться про те, що Київ повинен "скалькувати" всі закони ЄС. Саме тому цей процес і називається "переговорами", адже в ньому в обох сторін є можливість знайти компромісні рішення.

“У свій час полякам вистачило на фінальний етап інтеграції до ЄС 2 роки. Це досить оптимістичний сценарій для України, але наш шлях не повинен бути набагато більшим”, – спрогнозував Рейтерович.

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