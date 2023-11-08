У Державному бюро розслідувань пояснили, що Дубінський скеровував звернення до МОЗу та ДБР. Перед цим нардепу вручили підозру за організацію схеми виїзду за кордон для ухилянтів.

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Що відомо про протокол Дубінському

Олександру Дубінському вручили протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, через те, що він у серпні та жовтні 2023 року, реалізуючи повноваження нардепа:

цікавився розглядом видачі йому дозволу на виїзд за кордон. Це є предметом кримінальної справи, де депутат виступає фігурантом;

намагався тиснути на слідство, вимагаючи перевірити керівництво правоохоронних органів, які розслідують кримінальні провадження, в яких він виступає підозрюваним.

В Державному бюро відзначили, що отримані від них докази стали достатньою підставою для того, щоб Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало протокол про адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією.

Своїми діями народний депутат порушив вимоги пункту 3 частини 1 статті 28 закону про запобігання корупції (не вчиняти та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів), за що отримав протокол за частиною 2 статті 172-7 кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів,

– заявили в ДБР.

Які наслідки вручення протоколу Дубінському

Друга частина статті 172-7 про порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів передбачає штраф у розмірі 200 – 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 3400 – 6800 гривень.

Після вручення протоколу його скеровують в суд. Далі він розглядатиме справу. Проте тут для нардепа можуть бути наслідки – якщо суд притягне його відповідальності, він не може бути призначений на державну службу протягом 3 років з дня набрання рішенням суду законної сили.

Ба більше, нардепа включать до реєстру осіб, які вчинили корупційне правопорушення, тобто у реєстр корупціонерів. Однак, на депутатський мандат це не впливає, адже не є підставою для дострокового припинення повноважень народного депутата України.

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