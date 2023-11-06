У Печерському районному суді Києва 6 листопада обрали запобіжний захід депутату Олександру Дубінському. Однак відомо, що він разом з адвокатами подаватиме на апеляцію.

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Кий запобіжний захід обрали Дубінському

Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі – нардепу призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог.

Дубінський здасть правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт й інші документи для виїзду за кордон. Також він зобов'язаний утримуватися від спілкування з людьми, дотичними до слідства.

Прокурор просив у суду для підозрюваного цілодобовий домашній арешт, обґрунтовуючи запит тим, що Дубінський під час слідства може виїхати за кордон, адже не підлягає мобілізації через свою посаду. Крім цього, Дубінський може впливати на свідків.

У чому підозрюють нардепа