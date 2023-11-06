У Печерському районному суді Києва 6 листопада обрали запобіжний захід депутату Олександру Дубінському. Однак відомо, що він разом з адвокатами подаватиме на апеляцію.
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Кий запобіжний захід обрали Дубінському
Суд частково задовольнив прохання прокурора у справі – нардепу призначили цілодобовий домашній арешт із носінням електронного браслета. Відлучатися можна буде лише до медиків та в укриття під час повітряних тривог.
Дубінський здасть правоохоронцям на зберігання свій закордонний паспорт й інші документи для виїзду за кордон. Також він зобов'язаний утримуватися від спілкування з людьми, дотичними до слідства.
Прокурор просив у суду для підозрюваного цілодобовий домашній арешт, обґрунтовуючи запит тим, що Дубінський під час слідства може виїхати за кордон, адже не підлягає мобілізації через свою посаду. Крім цього, Дубінський може впливати на свідків.
У чому підозрюють нардепа
- Олександра Дубінського підозрюють у тому, що він організував виїзд за кордон для ухилянта, а саме для свого брата. Згідно з даними слідства, нардеп змовився з головою ГО "Медіаоборона" Оберемчуком та у липні допоміг виїхати своєму рідному братові, який має прізвище Базюк.
- Повідомляється, що Базюк хотів працевлаштуватися за кордоном. Також у схемі був і особистий інтерес для Дубінського – він хотів перегнати автомобіль із Кишинева (Молдова) до Відня (Австрія). У підсумку брата нардепа зареєстрували в системі "Шлях" як водія-волонтера, який перевозить гуманітарну допомогу, хоч це не так. Він виїхав 22 липня.
- 1 листопада у нардепа та його спільників провели обшуки. 3 листопада в Офісі Генерального прокурора повідомили, що Дубінському вручили підозру за цієї справою. Наразі відкрите кримінальне провадження за фактом організації незаконного переправлення через державний кордон України, вчиненого народним депутатом за попередньою змовою з іншими особами. Тепер нардепу загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.