В Печерском районном суде Киева 6 ноября избрали меру пресечения депутату Александру Дубинскому. Однако известно, что он вместе с адвокатами будет подавать апелляцию.

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Кто меру пресечения выбрали Дубинскому

Суд частично удовлетворил просьбу прокурора по делу – нардепу назначили круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета. Отлучаться можно будет только к медикам и в укрытие во время воздушных тревог.

Дубинский сдаст стражам порядка на хранение свой загранпаспорт и другие документы для выезда за границу. Также он обязан воздерживаться от общения с людьми, причастными к следствию.

Прокурор просил у суда для подозреваемого круглосуточный домашний арест, обосновывая запрос тем, что Дубинский во время следствия может выехать за границу, поскольку не подлежит мобилизации из-за своего поста. Кроме того, Дубинский может влиять на свидетелей.

В чем подозревают нардепа