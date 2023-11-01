Заметим, что в ДБР и СБУ указывают, что проводят обыски у народного депутата, при этом не называют его имя. В то же время ряд СМИ и, в частности, Схемы пишут, что речь об Александре Дубинском. Утром мы уже писали, что правоохранители наведались с обысками к нему.

Смотрите также "Оставьте себе на память": Дубинский отказался под повестки

Теперь у ДБР сообщили, что обыски проходят по делу о схеме незаконного выезда за границу мужчин призывного возраста.

Как "провернул" схему Дубинский

По данным следствия, нардеп организовал схему и использовал для этого свою общественную организацию "Медиаоборона" – через нее вносил нужных людей в систему "Путь" якобы волонтеров.

Таким образом, ему удалось нелегально переправить за границу родного брата своей жены. Родственник по указанию Дубинского должен был прибыть в Кишинев, а затем должен был перегнать личную машину нардепа с автостоянки международного аэропорта Кишинева в столицу Австрии Вены.

СБУ заявляет, что часть документов, необходимых для бегства за пределы Украины, нардеп хранил у своего бывшего помощника — депутата Киевского областного совета 8-го созыва, а также своего близкого родственника.

Дубинскому грозит до 7 лет неволи

Учитывая обстоятельства, генеральный прокурор открыл уголовное производство по факту организации незаконной переправки через государственную границу Украины, совершенной народным депутатом по предварительному сговору с другими лицами.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Внимание. Сегодня, 1 ноября, следователи проводят семь одновременных обысков по месту жительства народного депутата, в помещении общественной организации, ее руководителя и учредителей, а также у других лиц, участвовавших в организации незаконного пересечения.

Правоохранители проводят одновременно 7 обысков у Дубинского и подельников / Фото ДБР

Что этому предшествовало